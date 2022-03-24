Маленька школярка продавала квіти, щоб зібрати гроші на бронежилет українським бійцям

Такі історії зворушують до глибини душі та вкотре доказують, що українців не здолати. Маленька Варя за лічені години зібрала гроші, щоб купити за них бронежилет українським бійцям.

Історію 7-річної Варі розповідають у твіттері Бандеро-Мобіль.

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Дівчинка збирала гроші, але щойно почалася війна вона вирішила купити за них бронежилет для українських військових. На жаль, коштів, які вона мала, не вистачило для покупки, але Варя не розгубилася. Вона вирішила продавати квіти, щоб дозбирати необхідну суму.

Купи квітку, а я куплю бронік для нашого солдата. Слава Україні!, – написала вона на плакаті.

У твіттері написали, що вона протягом п'яти годин продавала квіти та змогла зібрати необхідну суму. Тож тепер на передову відправлять ще один бронежилет 4 класу, а в нашого бійця буде особистий янгол-охоронець, маленька Варя!

Раніше ми розповідали, як бельгійський футболіст Кевін де Брюйне записав звернення до юного фаната, котрий потрапив під ракетний обстріл у Маріуполі. 16-річний Давид грав у футбол разом з друзями, коли поруч з ними впала російська бомба. На жаль, один з друзів хлопця не вижив.

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