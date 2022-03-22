Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Кевін де Брюйне записав звернення фанату, який потрапив під ракетний обстріл у Маріуполі

  • 93
Кевін де Брюйне записав звернення до пораненого українського фаната - фото 1
Кевін де Брюйне записав звернення до пораненого українського фаната

Такі історії зворушують до глибини душі. Так, бельгійський футболіст Кевін де Брюйне записав звернення до юного фаната, котрий потрапив під ракетний обстріл у Маріуполі.

Історію 16-річного Давида розповіла нідерландська журналістка Йоані де Рійке. Вона якраз займається висвітленням російської агресії проти України для бельгійського видання DeMorgen.

Варте уваги: Український футболіст розповів, як тікав з-під обстрілів у Харкові

16-річний Давид – палкий фанат Кевіна де Брюйне

Журналістка поспілкувалася з Давидом і дізналася, що він разом з двома друзями грав у футбол у Маріуполі. У той момент біля них впала ракета, внаслідок чого один з хлопців загинув, а другий отримав серйозні поранення.

Сам Давид, зазначає журналістка, отримав серйозну травму ноги. І коли він почув, що Йоані з Бельгії, то сказав, що палкий фанат Кевіна де Брюйне.

Він оживився, коли розповів про це. Ми відправили відео Девіда і Кевін миттєво відреагував, – каже журналістка.

У своєму коротенькому зверненні футболіст підтримав 16-річного Девіда. Він висловив надію, що дуже скоро хлопець одужає і все з ним буде гаразд.

Привіт, Девіде. Я Кевін де Брюйне. Я надіюся ти боротимешся за своє життя. Я надіюся ти почуватимешся краще дуже скоро. І я надіюся, що одного дня ти побачиш мою гру наживо. Бажаю тобі всього найкращого, – сказав він.

Ми теж надіємося, що Давид дуже швидко одужає. Маємо надію, що травма не завадить йому далі грати у футбол. І дуже хочемо, щоб після завершення війни хлопчик міг наживо побачити футбольний матч зі своїм кумиром.

Читайте також: "Росіяни – не народ, а біомаса": тренер Нагорняк емоційно висловився про вторгнення РФ

пропозиції партнерів
Новини