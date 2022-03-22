Кевін де Брюйне записав звернення фанату, який потрапив під ракетний обстріл у Маріуполі

Такі історії зворушують до глибини душі. Так, бельгійський футболіст Кевін де Брюйне записав звернення до юного фаната, котрий потрапив під ракетний обстріл у Маріуполі.

Історію 16-річного Давида розповіла нідерландська журналістка Йоані де Рійке. Вона якраз займається висвітленням російської агресії проти України для бельгійського видання DeMorgen.

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16-річний Давид – палкий фанат Кевіна де Брюйне

Журналістка поспілкувалася з Давидом і дізналася, що він разом з двома друзями грав у футбол у Маріуполі. У той момент біля них впала ракета, внаслідок чого один з хлопців загинув, а другий отримав серйозні поранення.

Сам Давид, зазначає журналістка, отримав серйозну травму ноги. І коли він почув, що Йоані з Бельгії, то сказав, що палкий фанат Кевіна де Брюйне.

Він оживився, коли розповів про це. Ми відправили відео Девіда і Кевін миттєво відреагував, – каже журналістка.

У своєму коротенькому зверненні футболіст підтримав 16-річного Девіда. Він висловив надію, що дуже скоро хлопець одужає і все з ним буде гаразд.

Привіт, Девіде. Я Кевін де Брюйне. Я надіюся ти боротимешся за своє життя. Я надіюся ти почуватимешся краще дуже скоро. І я надіюся, що одного дня ти побачиш мою гру наживо. Бажаю тобі всього найкращого, – сказав він.

Ми теж надіємося, що Давид дуже швидко одужає. Маємо надію, що травма не завадить йому далі грати у футбол. І дуже хочемо, щоб після завершення війни хлопчик міг наживо побачити футбольний матч зі своїм кумиром.

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