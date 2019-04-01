Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 1 квітня

Прошивка iOS 12.2 поліпшила батареї старих iPhone

  • 8
Вплив iOS 12.2 на автономність смартфонів - фото 1
Вплив iOS 12.2 на автономність смартфонів / engadget

Минулого тижня Apple випустила прошивку iOS 12.2 для своїх мобільних пристроїв. Ентузіаст порівняв роботу п'яти iPhone на прошивках iOS 12.1.4 і iOS 12.2 та отримав цікавий результат.

Після декількох днів використання смартфонів з оновленою операційною системою користувачі помітили невеликі поліпшення в автономному режимі. Наскільки сильно нова прошивка вплинула на роботу батарей iPhone? На це питання відповів блогер YouTube-каналу iAppleBytes, який порівняв скандальну iOS 12.1.4 і нову iOS 12.2, і готовий винести свій вердикт.

Це цікаво: У мережі з'явилося зображення нового iPhone

Для тестів на автономність автор відібрав iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 і iPhone 8. Для найбільш чесного порівняння, кожен смартфон був протестований спочатку на iOS 12.1.4, а потім і в iOS 12.2 – таким чином, вплив зносу акумулятора зведено до мінімуму.

За результатами тесту, автономність незначно зросла на старих iPhone. А ось на нових гаджетах приросту і зовсім немає, скоріше навпаки – смартфони стали працювати трохи менше. Втім, ці показники цілком можна списати на статистичну похибку. Слід розуміти, що ці цифри наведені з урахуванням максимального навантаження на пристрій. У реальних сценаріях використання різниця може бути куди більш відчутна.

Читайте також: Повний нуль: Apple AirPods 2 неможливо ремонтувати

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
  • 29 березня, 17:21
  • 968
Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
  • 26 березня, 12:13
  • 1246
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1358112
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології