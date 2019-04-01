Прошивка iOS 12.2 поліпшила батареї старих iPhone

Минулого тижня Apple випустила прошивку iOS 12.2 для своїх мобільних пристроїв. Ентузіаст порівняв роботу п'яти iPhone на прошивках iOS 12.1.4 і iOS 12.2 та отримав цікавий результат.

Після декількох днів використання смартфонів з оновленою операційною системою користувачі помітили невеликі поліпшення в автономному режимі. Наскільки сильно нова прошивка вплинула на роботу батарей iPhone? На це питання відповів блогер YouTube-каналу iAppleBytes, який порівняв скандальну iOS 12.1.4 і нову iOS 12.2, і готовий винести свій вердикт.

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Для тестів на автономність автор відібрав iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 і iPhone 8. Для найбільш чесного порівняння, кожен смартфон був протестований спочатку на iOS 12.1.4, а потім і в iOS 12.2 – таким чином, вплив зносу акумулятора зведено до мінімуму.

За результатами тесту, автономність незначно зросла на старих iPhone. А ось на нових гаджетах приросту і зовсім немає, скоріше навпаки – смартфони стали працювати трохи менше. Втім, ці показники цілком можна списати на статистичну похибку. Слід розуміти, що ці цифри наведені з урахуванням максимального навантаження на пристрій. У реальних сценаріях використання різниця може бути куди більш відчутна.

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