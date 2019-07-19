Максимум користі: чотири вагомі причини регулярно їсти селеру

Селера – один з найкорисніших продуктів, який обов'язково повинен бути присутнім на вашому столі, якщо ви стежите за красою і здоров'ям. Розповідаємо, чим же корисна селера.

У корені селери міститься ціла низка вітамінів і інших корисних речовин. Зокрема, у ній ви знайдете вітаміни А, Е, К, В, С, найцінніші амінокислоти: аспарагін, тирозин, каротин. Дієтологи називають селеру одним з найкорисніших коренеплодів.

І ще: Дієтологи спростували міф про кавунову дієту

Одна з головних функцій селери – уповільнення процесів старіння. Так, унікальний набір білків, вітамінів, кислот і мінералів, які можна знайти в селері, забезпечує стабільну роботу клітин.Додайте корінь селери у супи і салати, щоб уповільнити старіння. До слова, селера ідеально працює в поєднанні з оливковою олією.

Селера надзвичайно корисна для здоров'я

Звучить, звичайно, трохи дивно, проте селера дійсно заспокоює організм. Зокрема, вона допомагає справлятися з перевтомою, а при постійному вживанні цей стан просто не буде наступати. У цій ситуації працює, як корінь, так і зелень селери.

Якщо хочете бути стрункими – їжте селеру. Цей коренеплід завдяки своєму унікальному складу прискорює обмін речовин, примушуючи зайві кілограми йти.Дієтологи впевнені, що селера – відмінне доповнення до м'яса. Тому, потрібно включати її в меню на вечерю: курка, кролик або індичка з салатом із селери здатні творити чудеса в питанні обміну речовин.

Тепер ви знаєте про корисні властивості селери, яку часто недооцінюють.

Читайте також: Як почати їсти менше цукру: прості поради