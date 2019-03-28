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Названо найпопулярніший авіамаршрут у світі

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Найпопулярніший авіамаршрут - фото 1
Найпопулярніший авіамаршрут / pexels

Британський онлайн-сервіс авіаційної статистики OAG склав рейтинг найбільш завантажених і популярних авіамаршрутів 2019 року. Повний список опублікований на офіційному сайті OAG.

На першому місці виявився рейс Куала-Лумпур – Сінгапур. Впродовж року за цим маршрутом реєструється близько 30 тисяч перельотів. В середньому кожен день по цьому напряму відбувається 82 перельота.

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Названо найпопулярніший авіамаршрут у світі - фото 317439

За ним послідували маршрути Гонконг – Тайбей (28,5 тисячі рейсів в рік) і Сінгапур – Джакарта (27 тисяч рейсів в рік).

У топ-10 також увійшли рейси Джакарта – Куала-Лумпур, Інчхон (Республіка Корея) – Кансай (Японія), Нью-Йорк – Торонто, Гонконг – Інчхон, Бангкок – Сінгапур і Дубай – Кувейт.

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Джерело: oag
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