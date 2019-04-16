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Макіяж чи Facetune: дівчина показала різницю (фотофакт)

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Фоторедактори проти макіяжу - фото 1
Фоторедактори проти макіяжу / reddit

У мережі з'явився фотоколаж, на якому дівчина показала різницю зі зміни зовнішністю з макіяжем та з додатком Facetune. Здається, технології скоро й зовсім замінять косметику.

На платформі Reddit користувач з ніком savannah098 поділився колажем з дівчиною, яка позує з макіяжем, а також з макіяжем та фільтрами від Facetune. Це додаток, який заміняє фоторедактори на смартфонах. За короткий час допис опинився у трендах мережі, зібравши понад 15 тисяч перегляді та понад 400 коментарів.

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"Візажист підкреслила, що справді може зробити Facetune", – йдеться в описі. І справді, можна побачити, що косметики навряд чи здатна ідеально приховати всі недоліки шкіри у реальному життя, а от додаток дозволяє зробити ідеальний кадр.

Makeup artist highlights what Facetune really can do from r/Instagramreality

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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