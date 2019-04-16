Анджеліна Джолі змінила прізвище

Відома актриса Анджеліна Джолі змінила прізвище у документах. Як відомо із судових паперів, вона позбулася подвійного прізвища Джолі-Пітт.

Днями стало відомо, що Анджеліна Джолі і Бред Пітт нарешті офіційно розлучилися. Тепер подружжя чекає лише підписання документів про розлучення, а також врегулювати питання розподілу власності.

І ще: 53-річна Елізабет Херлі показала ідеальну фігуру в купальнику

Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися офіційно

Відзначимо, що після укладення шлюбу з Піттом актриса змінила прізвище на подвійне – Джолі-Пітт. Це прізвище з'явилася у всіх її документах, включаючи права. Тепер же Анджеліна знову стала Джолі.

Нагадаємо, що у пари – шестеро дітей, але тільки троє є біологічними.

Читайте також: Оголена Джей Ло розбурхала мережу еротичним знімком