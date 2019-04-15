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Дитина заблокувала батьківський iPad на 48 років
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Якщо власник вводить неправильний пароль на своєму пристрої під управлінням iOS, він блокується, з кожною хибною спробою збільшуючи час, через який можна знову спробувати розблокувати девайс. Журналіст The New Yorker якраз вляпався в подібну ситуацію.
Еван Оснос залишив iPad у себе на столі, а пізніше знайшов його в руках своєї трирічної дитини, яка весь цей час вводила випадкові цифри.
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Екран запропонував Евану спробувати повторити введення пароля через 25 536 442 хвилин, тобто, приблизно, через 48 років. Еван поділився курйозною історією у себе в Twitter і попросив поради у підписників.
Який збіг. 25 536 442 хвилини якраз становить час очікування нашої служби підтримки, – іронізували підписники Евана.
На щастя, деякі підписники все-таки пояснили журналістові, як увійти в режим DFU і виконати перевстановлення прошивки. Деякі дані при цьому були загублені, зате Еван Оснос позбувся блокування й отримав ще один вагомий аргумент на користь того, що робити бекапи необхідно регулярно.
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