МакГрегор зробив зухвалу заяву про реванш з Мейвезером

Конор МакГрегор поклявся, що поб'є Мейвезера в реванші.

Ексчемпіон UFC у легкій і напівлегкій вазі Конор МакГрегор дав гучну обіцянку легендарному боксерові Майку Тайсону, що здобуде перемогу у другому поєдинку з Флойдом Мейвезером.

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Раніше Тайсон похвалив ірландця за його впевнений виступ у дебютному боксерському бою, який відбувся три роки тому.

"Спасибі, Майк. Враховуючи нинішні знання про стиль Флойда і заняття з моїм тренером по боксу, я вирішу головоломку і в неминучому реванші поб'ю Флойда. Клянусь життям", – написав Конор у своєму Twitter-акаунті. Варто уточнити, що бій між МакГрегором і Мейвезером пройшов у серпні 2017 року. Зустріч тривала десять раундів і завершилася достроковою перемогою американця.

Thank you Mike, and just know that for the inevitable rematch, with the knowledge I now hold of Floyd’s style, plus under the tutelage of my old school boxing coach, I will crack the puzzle, and I will beat Floyd.

I promise my life on it.

It is great to see you back Iron Mike https://t.co/NDrVnEaukm — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 15, 2020

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