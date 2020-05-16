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МакГрегор зробив зухвалу заяву про реванш з Мейвезером

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МакГрегор - фото 1
МакГрегор / twitter

Конор МакГрегор поклявся, що поб'є Мейвезера в реванші.

Ексчемпіон UFC у легкій і напівлегкій вазі Конор МакГрегор дав гучну обіцянку легендарному боксерові Майку Тайсону, що здобуде перемогу у другому поєдинку з Флойдом Мейвезером.

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Раніше Тайсон похвалив ірландця за його впевнений виступ у дебютному боксерському бою, який відбувся три роки тому.

"Спасибі, Майк. Враховуючи нинішні знання про стиль Флойда і заняття з моїм тренером по боксу, я вирішу головоломку і в неминучому реванші поб'ю Флойда. Клянусь життям", – написав Конор у своєму Twitter-акаунті. Варто уточнити, що бій між МакГрегором і Мейвезером пройшов у серпні 2017 року. Зустріч тривала десять раундів і завершилася достроковою перемогою американця.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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