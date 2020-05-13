Грицай прокоментував відповідь Усика: Вирішуй – Олександр ти чи Алєксандр

Борець Богдан Грицай записав відповідь на звернення боксера Олександра Усика. У новому відео він похвалив Усика за визнання, що Крим і Донбас – це Україна, але деякі питання все ж залишились незакритими.

Богдан Грицай зазначив, що хоча відео Олександра Усика ніби й було адресоване йому, та "схоже, що цей ролик знімали російські політтехнологи, які, як і я, є великими шанувальниками Джоан Роулінг з її "Гаррі Поттером", використовуючи прийом "Той, кого не можна називати".

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Річ у тому, що у своїй відповіді Усик жодного разу не згадав Грицая, хоча саме на його виклик відреагував. "У Росії Путін, коли звертається до свого опонента Навального, теж ніколи не називає його імені", – зазначив Грицай.

Сьогодні будемо вчитись звертатись до людей по імені. Я – Богдан Грицай. Ти – Алєксандр Усік. Саме так ти вимагав від іноземних журналістів, щоб тебе називали. Не Олександр, а Алєксандр, – нагадав борець про скандал з Усиком.

При цьому Грицай похвалив Усика за "засвоєні з попереднього відео уроки", адже Усик, по суті, визнав, що Крим і Донбас – це Україна. "Приємним бонусом стала твоя заява, що ти українець. Не малорос, не сепаратист, а українець, – додав борець. – Раніше ти говорив по-іншому. Про те, що немає українців і білорусів, а є один народ – русскій".

Нове відеозвернення Грицая до Усика:

Відзначимо, що Грицай кинув виклик Усику через відеоролик, у якому останній нокаутував "диванного" експерта без жодних медоглядів та правил, як сам того вимагає від борця.

Я, як диванний експерт, який жорстко висміює потуги Усіка ввійти в українську політику на горбу боксерських досягнень, прийняв його виклик... Але Алєксандр раптово вмикає задню передачу, – наголосив Грицай, підкресливши, що боксер не погодився на бій, а лише запропонував переговори.

Борець додав: "Ми будемо битись без правил. Якщо хочеш – можеш боксувати, ти ж кращий в боксі, хіба ні? Відправ мене нокаут, як у своєму клоунському відео. Не пересмикуй, Алєксандр. Ти кинув виклик на бій без правил, я його прийняв, і не один я".

Насамкінець Богдан Грицай запропонував можливий компроміс: для цього Усик має записати звернення до Путіна, для якого борець навіть підготував попередній текст.

Запиши звернення до Путіна і я тебе обійму, як українець українця. В іншому випадку я тебе теж обійму – як борець боксера. У бійцівській клітці, – резюмував Богдан Грицай.

До слова, команда Грицая вже спорудила в олімпійському коледжі імені Івана Піддубного октаґон – клітку, де проводять бої без правил.

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