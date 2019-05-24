МакДональдз створив найменшу версію свого ресторану і до цього причетні бджоли

Корпорація МакДональдз вирішила встановити найменший заклад харчування й розмістити в нього бджолиний вулик. Читайте далі та дізнайтеся, навіщо вони це зробили.

Корпорація вирішила підтримати свої шведські філії, які стурбовані проблемою збереження популяції диких бджіл. Шведська філія МакДональдз створила крихітний будиночок для бджіл.

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McHive, "найменший у світі МакДональдз", – репліка ресторану мережі. У ній є "приміщення для тисяч найважливіших гостей" – всередині будівлі встановили кілька рамкових бджолиних вуликів. Як повідомляють представники корпорації, будиночок функціонує як повноцінний вулик.

Рішення створити таке "приміщення" було викликано ініціативою деяких шведських ресторанів МакДональдз, які встановлюють бджолині вулики на своїх дахах. Як зазначає компанія, ця ініціатива набирає все більшої популярності у Швеції. Також деякі ресторани спеціально почали висаджувати квіти та чагарники замість трави навколо своїх будинків. За словами співробітників МакДональдз, "це важливо для добробуту диких бджіл".

МакДональдз – не перша корпорація, що звернула увагу на проблему збереження бджіл. Нещодавно PornHub створив розділ з "бджолиним порно" – там розміщують короткі ролики про те, як бджоли запилюють квіти. За перегляди в цьому розділі PornHub пообіцяв відправляти пожертвування компанії Operation Honey Bee і Центру досліджень медоносних бджіл.

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