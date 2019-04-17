PornHub створив новий розділ, який тебе здивує: відео

Популярний сайт PornHub відкрив розділ Beesexual, в якому опублікував ролики з бджолами". Ініціативу підтримав віце-президент компанії.

У новому розділі популярного порноресурсу зібрано вже 14 відео довжиною до хвилини. На них бджоли запилюють квіти. При цьому ролики створені в стилі PornHub і озвучені відомими порноакторами.

І ще: Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)

Сервіс створив таку ініціативу, щоб привернути увагу до проблеми зникнення цих комах. На сайті повідомляється, що за кожен перегляд такого ролика компанія буде віддавати гроші благодійним фондам, що рятує бджіл.

Віце-президент компанії Корі Прайс зазначив, що щодня сайт відвідують 110 мільйонів користувачів. У компанії з'явилася ідея об'єднатися і допомогти збереженню цінного виду комах.

Читайте також: Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)