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В'язані скульптури: художниця присвятила моторошні роботи дідусеві та бабусі

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В'язані скульптури: художниця присвятила моторошні роботи дідусеві та бабусі - фото 1

Страхітливі скульптури, зв'язані гачком, американської художниці Кейтлін Маккормак присвячені темам смерті та сімейної наступності. Дивіться, що саме вона створює.

"Потойбічні" роботи художниці з США Кейтлін Маккормак захоплюють та бентежать. Вона створює сюрреалістичні скульптури фантастичних істот і мерців за допомогою в'язального гачка, клею і "порожнечі".

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Маккормак – професійний ілюстратор: вона отримала ступінь бакалавра в області ілюстрації в Університеті мистецтв у Філадельфії. Її готичні роботи виставляються в декількох галереях сучасного мистецтва в США і Гонконгу. Художниця каже, що її творчість – посвята покійним діду і бабі.

"Мій дідусь був умілим різьбярем і створював скульптури птахів, а моя бабуся дуже талановито в'язала гачком. Вони померли приблизно в один час, коли я закінчила коледж. Переживаючи свою скорботу, я почала створювати скелети з бавовняних ниток, які моя бабуся і її сестри одного разу використовували для створення мереживних серветок. Мої роботи – свого роду посвячення дідусеві та бабусі та поєднання їх індивідуальних творів: частково – спотворені ажурні серветки, частково – пташині нутрощі", – розповіла Кейтлін про те, як виникла ідея її творчого стилю.

Батьки Кейтлін – теж художники. За словами дівчини, її творчі інтереси безпосередньо пов'язані з самотністю, минулим і сімейними історіями, в яких важко відрізнити правду від вигадки. На сайті Маккормак сказано, що вона живе в Філадельфії з двома кішками та творить, "щоб забути світ, в хаосі своєї неохайною, схожою на гніздо студії". Крім створення скульптур художниця також малює комікси, а раніше займалася 3D-ілюстрацією.

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Джерело: bird in flight
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