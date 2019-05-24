Назвали міста, у яких найвищий рівень зарплат

Deutsche Bank проаналізував рівень доходів та витрат у всьому світі й визначив міста з найвищою середньою зарплатою. Дізнайтеся, які країни очолюють рейтинг.

Лідер – місто Сан-Франциско, з середньою зарплатою у 6 256 доларів на місяць.

Раніше найбільше платили працівникам у Цюриху. Зараз середня зарплата у місті становить 5 896 доларів. Цюрих також посідає перше місце у світі за рейтингом якості життя, але вартість товарів та послуг у місті теж одна з найвищих.

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У п’ятірку міст зі щедрими зарплатами також увійшли:

Нью-Йорк (4 612 доларів)

Бостон (4 288 доларів)

Чикаго (4 062 долари)

Усі ці міста також відомі високою вартістю життя.

Для формування рейтингу міст Deutsche Bank не просто надає статистику по зарплатах, але також враховує якість та вартість життя.

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