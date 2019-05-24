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Назвали міста, у яких найвищий рівень зарплат

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Назвали міста, у яких найвищий рівень зарплат - фото 1

Deutsche Bank проаналізував рівень доходів та витрат у всьому світі й визначив міста з найвищою середньою зарплатою. Дізнайтеся, які країни очолюють рейтинг.

Лідер – місто Сан-Франциско, з середньою зарплатою у 6 256 доларів на місяць.

Раніше найбільше платили працівникам у Цюриху. Зараз середня зарплата у місті становить 5 896 доларів. Цюрих також посідає перше місце у світі за рейтингом якості життя, але вартість товарів та послуг у місті теж одна з найвищих.

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У п’ятірку міст зі щедрими зарплатами також увійшли:

  • Нью-Йорк (4 612 доларів)
  • Бостон (4 288 доларів)
  • Чикаго (4 062 долари)

Усі ці міста також відомі високою вартістю життя.

Назвали міста, у яких найвищий рівень зарплат - фото 329569

Для формування рейтингу міст Deutsche Bank не просто надає статистику по зарплатах, але також враховує якість та вартість життя.

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Джерело: bloomberg
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