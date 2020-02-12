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Майже без пробігу: з молотка піде 40-річний Lincoln Continental

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Загальний пробіг автомобіля надзвичайно скромний - фото 1
Загальний пробіг автомобіля надзвичайно скромний

На сайті Vanguard Motor Sales з'явилося оголошення про продаж Lincoln Continental Mark VI 1980 року. У перший же рік експлуатації власник машини проїхав близько 2400 кілометрів, після чого помер. Другий господар помер, не проїхавши і 200 кілометрів.

Згодом Continental потрапив в руки до дилера у Вайомінгу, де автомобіль трохи підлатали для подальшого продажу: замінили акумулятор, ремені і шланги, а також встановили новий бензобак і допрацювали систему кондиціонування.

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У 2012 році машину перепродали старому, який за два роки володіння майже не сідав за кермо, проїхавши в сумі трохи більше, ніж сотню кілометрів.

Тепер же Vanguard Motor Sales продає цей Lincoln Continental Mark VI за 27,9 тисячі доларів. У рух автомобіль приводить 5,8-літровий мотор V8 потужністю 140 кінських сил. Пару двигуну складає чотиридіапазонний "автомат".

Раніше аукціонний будинок Barrett-Jackson Scottsdale виставив на торги 21 лот – автомобілі та мотоцикли, які належали загиблому голлівудському акторові, зірці "Форсажу", Полу Вокеру. Деякі з цих машин встигли засвітитися на великому екрані, наприклад, Nissan 370Z. Серед виставлених на продаж машин, крім згаданого 370Z, були сім BMW M3 у кузовах Е30 і Е36, Chevrolet Nova Wagon 1963 року випуску, Chevrolet Chevelle Wagon 1964 року і Chevrolet II Nova 1967 року, Ford Bronco 1995 року випуску, Ford Mustang Boss 302S 2013 року випуску і пікап Ford F-250 2003, а також Nissan Skyline R32 1989 року й інші. Всього з молотка пустили вісімнадцять машин і три мотоцикли.

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Джерело: Motor
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