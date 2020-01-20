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Понад 20 автомобілів і мотоциклів зірки Форсажу пішли з молотка
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У суботу, 18 січня, аукціонний будинок Barrett-Jackson Scottsdale виставив на торги 21 лот – автомобілі та мотоцикли, які належали загиблому голлівудському акторові, зірці "Форсажу", Полу Вокеру. Деякі з цих машин встигли засвітитися на великому екрані, наприклад, Nissan 370Z.
Серед виставлених на продаж машин, крім згаданого 370Z, були сім BMW M3 у кузовах Е30 і Е36, Chevrolet Nova Wagon 1963 року випуску, Chevrolet Chevelle Wagon 1964 року і Chevrolet II Nova 1967 року, Ford Bronco 1995 року випуску, Ford Mustang Boss 302S 2013 року випуску і пікап Ford F-250 2003, а також Nissan Skyline R32 1989 року й інші. Всього з молотка пустили вісімнадцять машин і три мотоцикли.
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Відомо, що Nissan 370Z 2009 року обійшовся новому власникові у 105 600 доларів. Автомобіль оснащується 3,7-літровим атмосферним мотором V6 потужністю 332 кінські сили в тандемі з механічною коробкою.
Що стосується інших лотів, то рідкісний E36 BMW M3 1990 року з пробігом всього вісім тисяч кілометрів продали за 385 000 доларів. Сумарно п'ять E36 Вокера принесли аукціонному будинку 1,3 мільйона доларів, E30 M3 – 165 тисяч доларів, R32 Nissan Skyline – 100,1 тисячі доларів і Mustang 302S – 95,7 тисячі доларів.
Крім того, Ford Bronco Eddie Bauer Edition з пробігом 53 тисячі кілометрів був проданий за 73,7 тисячі доларів Toyota Tundra Access Cab – за 16,5 тисячі доларів Audi S4 2000 року – за 29,7 тисячі доларів, а Chevy Chevelle Wagon 1964 року – за 19,8 тисячі доларів.
Нагадаємо, що Пол Вокер загинув в автокатастрофі 30 листопада 2013 року в Валенці, Санта-Кларіта, Каліфорнія. Він їхав зі своїм приятелем Роджером Родасом, який сидів за кермом Porsche Carrera GT. У якийсь момент водій не впорався з керуванням і спорткар врізався в ліхтарний стовп і дерево. Вокер і Родас загинули на місці.
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