Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Понад 20 автомобілів і мотоциклів зірки Форсажу пішли з молотка

  • 13
Автомобілі Пола Волкера пішли з молотка - фото 1
Автомобілі Пола Волкера пішли з молотка

У суботу, 18 січня, аукціонний будинок Barrett-Jackson Scottsdale виставив на торги 21 лот – автомобілі та мотоцикли, які належали загиблому голлівудському акторові, зірці "Форсажу", Полу Вокеру. Деякі з цих машин встигли засвітитися на великому екрані, наприклад, Nissan 370Z.

Серед виставлених на продаж машин, крім згаданого 370Z, були сім BMW M3 у кузовах Е30 і Е36, Chevrolet Nova Wagon 1963 року випуску, Chevrolet Chevelle Wagon 1964 року і Chevrolet II Nova 1967 року, Ford Bronco 1995 року випуску, Ford Mustang Boss 302S 2013 року випуску і пікап Ford F-250 2003, а також Nissan Skyline R32 1989 року й інші. Всього з молотка пустили вісімнадцять машин і три мотоцикли.

І ще: З молотка піде перший кабріолет Lexus LC 500: покупець отримає приємні бонуси

Відомо, що Nissan 370Z 2009 року обійшовся новому власникові у 105 600 доларів. Автомобіль оснащується 3,7-літровим атмосферним мотором V6 потужністю 332 кінські сили в тандемі з механічною коробкою.

Що стосується інших лотів, то рідкісний E36 BMW M3 1990 року з пробігом всього вісім тисяч кілометрів продали за 385 000 доларів. Сумарно п'ять E36 Вокера принесли аукціонному будинку 1,3 мільйона доларів, E30 M3 – 165 тисяч доларів, R32 Nissan Skyline – 100,1 тисячі доларів і Mustang 302S – 95,7 тисячі доларів.

Понад 20 автомобілів і мотоциклів зірки Форсажу пішли з молотка - фото 381038

Понад 20 автомобілів і мотоциклів зірки Форсажу пішли з молотка - фото 381039

Понад 20 автомобілів і мотоциклів зірки Форсажу пішли з молотка - фото 381040

Понад 20 автомобілів і мотоциклів зірки Форсажу пішли з молотка - фото 381041

Понад 20 автомобілів і мотоциклів зірки Форсажу пішли з молотка - фото 381042

Понад 20 автомобілів і мотоциклів зірки Форсажу пішли з молотка - фото 381043

Понад 20 автомобілів і мотоциклів зірки Форсажу пішли з молотка - фото 381044

Понад 20 автомобілів і мотоциклів зірки Форсажу пішли з молотка - фото 381045

Понад 20 автомобілів і мотоциклів зірки Форсажу пішли з молотка - фото 381046

Крім того, Ford Bronco Eddie Bauer Edition з пробігом 53 тисячі кілометрів був проданий за 73,7 тисячі доларів Toyota Tundra Access Cab – за 16,5 тисячі доларів Audi S4 2000 року – за 29,7 тисячі доларів, а Chevy Chevelle Wagon 1964 року – за 19,8 тисячі доларів.

Нагадаємо, що Пол Вокер загинув в автокатастрофі 30 листопада 2013 року в Валенці, Санта-Кларіта, Каліфорнія. Він їхав зі своїм приятелем Роджером Родасом, який сидів за кермом Porsche Carrera GT. У якийсь момент водій не впорався з керуванням і спорткар врізався в ліхтарний стовп і дерево. Вокер і Родас загинули на місці.

Читайте також: Для українських водіїв запустили нову корисну послугу онлайн

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи
  • Вчора, 16:30
  • 587
А грудей то нема: Надя Дорофєєва прикрила оголений бюст бестселером (фото 18+)
  • 18 cічня, 21:24
  • 5794
Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами
  • 14:05
  • 179
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт