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Винахідлива китаянка купує продукти за допомогою машинки на пульті: відеофакт

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Машинка дозволяє жінці купувати їжу, не виходячи з дому - фото 1
Машинка дозволяє жінці купувати їжу, не виходячи з дому

Мешканка Китаю Чен Тао придумала, як вкотре не виходити з дому й уникати людних місць, де можна підхопити коронавірус. Для покупки продуктів у магазинах вона пристосувала Land Rover на радіокеруванні: для цього обладнала його камерами та мікрофоном, щоб спілкуватися з продавцями.

Місцевий телеканал CGTNН звернув увагу на оригінальний спосіб покупок в умовах епідемії. В інтерв'ю Чен Тао розповіла, що завдяки радіокерованій машинці їй не доводиться виходити з дому, піддаючи себе ризику підхопити інфекцію.

До теми: У Тайвані з фільмів вирізають сцени з поцілунками через коронавірус

Вона не покидає квартиру вже понад 20 днів – весь цей час продукти їй доставляє іграшковий Land Rover Defender. Він тягне за собою причіп з корзиною, в яку продавці складають їжу. Після кожного "рейду" жінка ретельно дезінфікує машинку і продукти.

Нагадаємо, що інфекція коронавірусу 2019 nCoV, що поширена в Китаї, вже стала причиною призупинення кількох автомобільних заводів. У лютому почали закриватися і підприємства за межами Китаю, оскільки з країни не постачають комплектуючі. Першою серед зарубіжних компаній діяльність призупинила Hyundai – на початку місяця був зупинений конвеєр заводу у Південній Кореї.

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Джерело: Motor
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