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До зими готові: дивіться, як виглядає Tesla Model 3 на гусеницях

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Tesla Model 3 оснастили гусеницями, аби кататись по снігу - фото 1
Tesla Model 3 оснастили гусеницями, аби кататись по снігу

Канадець Майкл перетворив Tesla Model 3 на гібрид електромобіля і снігохода, щоб проїхати на ньому сніжним спуском. Для цього він скористався послугами фірми Mullin Manufacturing, яка допомогла замінити задні колеса на гусениці. Дивіться, що з того вийшло!

За основу взяли Tesla Model 3 Standard Range Plus, яка коштує близько 40 тисяч доларів. Запас ходу такого електромобіля складає 409 кілометрів, максимальна швидкість дорівнює 255 кілометрам на годину, а розгін від нуля до "сотні" займає 5,6 секунди. Складність проєкту полягала в тому, щоб після заміни коліс на гусениці конструкція електромобіля витримала навантаження під час екстремального спуску.

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Ролик Майкла подивилися вже понад 15 тисячі разів. У коментарях блогеру пропонують нові ідеї для проєктів – зробити санки з електромобіля Model 3 або встановити гусениці на пікап Cybertruck.

У різні роки гусениці приміряли на кілька моделей Nissan – наприклад, на седан Altima, кросовер Murano і позашляховик Pathfinder. А восени 2018 року в Канаді продавали лімузин Cadillac Brougham 1989 року, кузов якого був встановлений на платформу від Bombardier SV250 Skidozer.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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