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Майже без пробігу: 16-річний BMW M5 піде з молотка

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BMW проїхало всього 703 кілометри - фото 1
BMW проїхало всього 703 кілометри / motor

Наступного тижня торговий дім Gooding & Company виставить на продаж BMW M5 (E39), пробіг якої складає всього 703 кілометри.

За автомобіль на аукціоні хочуть виручити від 140 до 180 тисяч доларів.

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Сріблястий "заряджений" седан був придбаний у 2002 році колекціонером автомобілів BMW Гленом Конклі. Він відомий тим, що завжди купував дві машини: "одну просто, щоб поїздити, а другу – для консервації". Проте, на цій M5 він наїздив майже тисячу кілометрів. У комплектацію машини входить навіть VHS-касета з оглядовим відео про сімейство "п'ятірки" Е39.

16-річний BMW M5 піде з молотка - фото 270885
16-річний BMW M5 піде з молотка / motor
16-річний BMW M5 піде з молотка - фото 270881
16-річний BMW M5 піде з молотка / motor

У цьому кузові седан M5 випускався з 1998 по 2003 рік. Модель оснащується 400-сильною вісімкою об'ємом 4,9 літра, яка дозволяла машині набирати "сотню" за 5,3 секунди. Всього було випущено 20 482 примірники таких M5.

16-річний BMW M5 піде з молотка - фото 270882
16-річний BMW M5 піде з молотка / motor
16-річний BMW M5 піде з молотка - фото 270884
16-річний BMW M5 піде з молотка / motor

Торік 24-річний універсал BMW M5 (E34) з пробігом 155 тисяч кілометрів виставили на продаж за 130 тисяч доларів, а в 2006-му в мережі продавали "заряджений" седан E39 з пробігом 500 кілометрів.

16-річний BMW M5 піде з молотка - фото 270883
16-річний BMW M5 піде з молотка / motor
16-річний BMW M5 піде з молотка - фото 270879
16-річний BMW M5 піде з молотка / motor
16-річний BMW M5 піде з молотка - фото 270880
16-річний BMW M5 піде з молотка / motor

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Джерело: motor
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