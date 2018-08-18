Майже без пробігу: 16-річний BMW M5 піде з молотка

Наступного тижня торговий дім Gooding & Company виставить на продаж BMW M5 (E39), пробіг якої складає всього 703 кілометри.

За автомобіль на аукціоні хочуть виручити від 140 до 180 тисяч доларів.

І ще: Чак Норріс став зіркою нової реклами Toyota: епічне відео

Сріблястий "заряджений" седан був придбаний у 2002 році колекціонером автомобілів BMW Гленом Конклі. Він відомий тим, що завжди купував дві машини: "одну просто, щоб поїздити, а другу – для консервації". Проте, на цій M5 він наїздив майже тисячу кілометрів. У комплектацію машини входить навіть VHS-касета з оглядовим відео про сімейство "п'ятірки" Е39.

16-річний BMW M5 піде з молотка / motor

16-річний BMW M5 піде з молотка / motor

У цьому кузові седан M5 випускався з 1998 по 2003 рік. Модель оснащується 400-сильною вісімкою об'ємом 4,9 літра, яка дозволяла машині набирати "сотню" за 5,3 секунди. Всього було випущено 20 482 примірники таких M5.

16-річний BMW M5 піде з молотка / motor

16-річний BMW M5 піде з молотка / motor

Торік 24-річний універсал BMW M5 (E34) з пробігом 155 тисяч кілометрів виставили на продаж за 130 тисяч доларів, а в 2006-му в мережі продавали "заряджений" седан E39 з пробігом 500 кілометрів.

16-річний BMW M5 піде з молотка / motor

16-річний BMW M5 піде з молотка / motor

16-річний BMW M5 піде з молотка / motor

Читайте також: Якщо злива застала у дорозі: поради водіям під час грози