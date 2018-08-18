Чак Норріс став зіркою нової реклами Toyota: епічне відео

Відомий американський актор Чак Норріс з'явився у рекламі Toyota, яку змушує сміятись. Зацініть!

Зірка американських бойовиків Чак Норріс, який завжди постає в амплуа надто крутого і непереможного, знявся у новій рекламі Toyota Tacoma. Виявилось, що не лише сам Норріс володіє неймовірною крутістю, а й його автографи. Адже підпис актора на машині перетворює її у супергероя, який перемагає у шахи, рятує рейнджерів і навіть дістає з дерева м'ячі. Врешті, Норріс розуміє, що авто і зовсім зайняло його місце. Зацініть!

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