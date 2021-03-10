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Хіт The Weeknd Blinding Lights встановив новий рекорд Billboard Hot 100

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The Weeknd - фото 1
The Weeknd / instagram

Пісня "Blinding Light" канадського співака The Weeknd встановила рекорд хіт-параду Billboard Hot 100.

Відзначається, що композиція "Blinding Light", яка вийшла у листопаді 2019 року, першою в історії з моменту запуску чарту 4 серпня 1958 року протрималася у ТОП-10 рейтингу 52 тижні. Попередній рекорд належав треку "Circles" від Post Malone, який протримався в десятці 39 тижнів.

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Крім цього, трек встановив рекорд за тривалістю перебування в п'ятірці найкращих чарту Billboard, де він пробув 43 тижні. Таким чином, у виконавця The Weeknd 65 повних тижнів в сотні найкращих композицій з моменту релізу.

При цьому, у співака в цьому році немає жодної номінації на премію Греммі.

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Джерело: variety
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