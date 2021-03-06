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Майлі Сайрус відверто розповіла, як на неї вплинув образ Ханни Монтани
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Співачка й актриса Майлі Сайрус розповіла про те, що роль Ханни Монтани в відомому підлітковому серіалі сильно вплинула самовідчуття співачки. Своїми переживаннями вона поділилася в подкасті Еллісон Хагендорф "Spotify Rock This".
Співачка знімалася у ролі Ханни Монтани на каналі Disney з 2006 по 2011 рік. Під час зйомок дівчина переконала себе в тому, що якщо ти не відома, як одна з героїнь серіалу, до тебе нікому немає діла.
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"Якщо ти не Ханна Монтана, всім все одно на тебе. Такою була концепція шоу", – сказала співачка.
Майлі Сайрус стверджує, що їй "дійсно довелося зламати цей" образ. Дебютний альбом співачки "Bangerz" був її першою спробою знайти свою особистість за межами персонажа каналу Disney.
У грудневому інтерв'ю журналу Rolling Stone дівчина сказала, що відчувала, що ніколи не зможе досягти успіху Ханни Монтани.
"Насправді, Ханна Монтана була персонажем. Концепція шоу – це я. Я повинна була дійсно змиритися з цим, а не говорити про це від третьої особи, щоб пережити цю роль та почати розвиватися", – додала Майлі Сайрус.
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