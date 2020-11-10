Кім Кардашян у звабливому боді відпочила на приватному острові з чоловіком

Зірка Кім Кардашян продовжує публікувати в соціальних мережах фотографії та відео, зняті під час відпустки на честь 40-річчя. Днями засновниця б'юті-імперії показала фанатам знімок з 43-річним чоловіком Каньє Вестом.

Кім Кардашян на фото у чорному облягаючому боді і кросівках Yeezy, а Каньє Вест одягнений в темно-синю сорочку, коричневі спортивні штани Adidas і кросівки моделі Yeezy Foam Runner.

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Кажуть, що Кім і Каньє, які одружилися у 2014 році, переживали не найсприятливіший період у відносинах. Однак, судячи з усього, їм вдалося подолати розбіжності. Кардашян і Вест прилетіли до Французької Полінезії 20 жовтня на чартерному Боїнгу-777 зі своїми 30 найближчими друзями, щоб відсвяткувати день народження Кім. Вона, її сім'я і друзі зупинилися на приватному острові, що раніше належав акторові Марлону Брандо.

Деякі користувачі мережі були обурені тим, що зірка реаліті-шоу закотила багатоденну вечірку в розпал пандемії.

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