Майлі Сайрус присвятила нову пісню колишньому чоловіку Ліаму Хемсворту

Епатажна співачка Майлі Сайрус опублікувала в мережі нову пісню "Slide Away". У тексті композиції шанувальники творчості виконавиці побачили натяки на її стосунки з екс-коханим, актором Ліамом Хемсвортом.

Її нова композиція "Slide Away" розповідає про двох людей, котрі зустрілися, коли їм було "не сімнадцять" (як і Майлі, коли вона познайомилася з Ліамом), і котрим потрібно визнати, що вони виросли, але стали абсолютно іншими.

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11 серпня стало відомо, що пара розлучилася через вісім місяців після весілля. Після цього Ліам Хемсворт оголосив в Instagram про розрив зі співачкою і повідомив, що не даватиме інтерв'ю журналістам.

Усім привіт! Я просто хотів сказати, що ми з Майлі недавно розлучилися, і я бажаю їй тільки здоров'я і щастя в майбутньому. Це наша особиста справа, я не давав і не збираюся давати ніяких коментарів ні журналістам, ні ЗМІ. Будь-які цитати, які мені приписуються, – помилкові. Миру і любові!

Майлі Сайрус поки ситуацію ніяк не коментувала. А тим часом шанувальники колишньої пари розділилися на два табори, які звинувачують у події протилежну сторону, як пише таблоїд TMZ. У публікації йдеться, що Майлі робила спроби зберегти шлюб, але марно, і що причиною розриву стала пристрасть її колишнього чоловіка до випивки та наркотиків. Шанувальники Хемсворта, з іншого боку, звинувачують співачку в брехні і вважають, що саме це призвело до розставання пари.

Також після новини про розрив у мережі з'явилися знімки, на яких Майлі Сайрус цілується з блогеркою Кейтлін Картер під час відпочинку на озері Комо в Італії. Але водночас видання People повідомило про те, що співачка насилу переживає розставання з колишнім.

Майлі, мабуть, вирішила висловити свої почуття у творчості, і після повернення в Лос-Анджелес з Італії представила нову пісню.

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