Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Динамо

Майлі Сайрус присвятила нову пісню колишньому чоловіку Ліаму Хемсворту

  • 11
Майлі Сайрус випустила пісню Slide Away - фото 1
Майлі Сайрус випустила пісню Slide Away / gettyimages

Епатажна співачка Майлі Сайрус опублікувала в мережі нову пісню "Slide Away". У тексті композиції шанувальники творчості виконавиці побачили натяки на її стосунки з екс-коханим, актором Ліамом Хемсвортом.

Її нова композиція "Slide Away" розповідає про двох людей, котрі зустрілися, коли їм було "не сімнадцять" (як і Майлі, коли вона познайомилася з Ліамом), і котрим потрібно визнати, що вони виросли, але стали абсолютно іншими.

І ще: Зняла штани і труси: Кеті Перрі звинуватили у домаганні

11 серпня стало відомо, що пара розлучилася через вісім місяців після весілля. Після цього Ліам Хемсворт оголосив в Instagram про розрив зі співачкою і повідомив, що не даватиме інтерв'ю журналістам.

Усім привіт! Я просто хотів сказати, що ми з Майлі недавно розлучилися, і я бажаю їй тільки здоров'я і щастя в майбутньому. Це наша особиста справа, я не давав і не збираюся давати ніяких коментарів ні журналістам, ні ЗМІ. Будь-які цитати, які мені приписуються, – помилкові. Миру і любові!

Майлі Сайрус поки ситуацію ніяк не коментувала. А тим часом шанувальники колишньої пари розділилися на два табори, які звинувачують у події протилежну сторону, як пише таблоїд TMZ. У публікації йдеться, що Майлі робила спроби зберегти шлюб, але марно, і що причиною розриву стала пристрасть її колишнього чоловіка до випивки та наркотиків. Шанувальники Хемсворта, з іншого боку, звинувачують співачку в брехні і вважають, що саме це призвело до розставання пари.

Також після новини про розрив у мережі з'явилися знімки, на яких Майлі Сайрус цілується з блогеркою Кейтлін Картер під час відпочинку на озері Комо в Італії. Але водночас видання People повідомило про те, що співачка насилу переживає розставання з колишнім.

Майлі, мабуть, вирішила висловити свої почуття у творчості, і після повернення в Лос-Анджелес з Італії представила нову пісню.

Читайте також: Епатажна Майлі Сайрус показала розкішну фігуру на відпочинку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
  • 13 серпня, 14:25
  • 631
Моделі 90-х: як змінилася легендарна фотомодель Нікі Тейлор (18+)
  • 13 серпня, 17:21
  • 1684
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 11:44
  • 846
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Музика