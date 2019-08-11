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От і вся любов: Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт розійшлися

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Сайрус і Хемсворт вирішили розійтися - фото 1
Сайрус і Хемсворт вирішили розійтися / gettyimages

Співачка Майлі Сайрус і актор Ліам Хемсворт, котрі таємно одружилися у грудні 2018 року, вирішили розійтися. Про це повідомив представник Майлі виданню про шоу-бізнес People.

Майлі і Ліам постійно розвиваються і змінюються як особистості, – розповідає представник Сайрус. – Вони вирішили, що найкраще зараз зосередитися на собі та своїй кар'єрі.

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Сайрус і Хемсворт почали зустрічатися у 2009 році, під час зйомок романтичного підліткового фільму "Остання пісня", в якому співачка й актор виконали головні ролі. Вперше вони побралися у 2012-му, після чого у 2013 році було розставання. Однак у 2016 році Майлі і Ліам знову зійшлися, а у грудні 2018 року зіграли весілля (і поділилися весільними знімками).

Наразі Майлі відпочиває окремо від Ліама - фото 346894
Наразі Майлі відпочиває окремо від Ліама

Нагадаємо, у лютому цього року Майлі Сайрус дала велике інтерв'ю журналу Vanity Fair. В інтерв'ю вона заявила про свою бісексуальність. Зараз співачка відпочиває в Італії з блогером Кейтлін Картер, яка знялася в американському реаліті-шоу The Hills: New Beginnings.

А це фільм "Остання пісня", на зйомках якого Майлі і Ліам познайомилися:

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Джерело: People
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