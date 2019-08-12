Епатажна Майлі Сайрус показала розкішну фігуру на відпочинку

Популярна співачка Майлі Сайрус вразила фанатів ефектними знімками з відпустки, на яких демонструє струнке тіло. Ця дівчина знає, як звернути на себе увагу.

26-річна американська співачка, акторка та благодійниця Майлі Сайрус постійно вражає своїх фанатів не лише епатажними витівками та новими хітами. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 97 мільйонів підписників. Там вона ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок, а також своїх звичайних буднів. Зараз у Майлі повноцінний відпочинок, тому вона публікує сонячні фото, на яких важко не помітити струнку та ефектну фігуру зірки.

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До того ж, у медіа поширюється звістка про те, що Сайрус вирішила розлучитись, тож повністю насолоджується свободою та готується тішити фанатів новими треками.

Джерело фото: instagram.com/mileycyrus

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