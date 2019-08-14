Зняла штани і труси: Кеті Перрі звинуватили у домаганні

Модель Джош Клосс, котрий виконав головну роль у відвертому кліпі на хіт Кеті Перрі "Teenage Dream", звинуватив співачку в непристойній поведінці сексуального характеру.

Джош розповів на своїй сторінці в Instagram про епізод, який стався з ним і Кеті у 2012 році. За словами хлопця, на дні народження стиліста Джонні Вуека Кеті Перрі стягнула з нього штани в присутності гостей.

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Коли я повернувся, щоб представити свого друга, [Кеті] стягнула з мене штани Adidas і труси настільки, наскільки змогла, і продемонструвала мій член парі своїх друзів-хлопців і натовпу навколо нас. Ви можете уявити, яким жалюгідним і збентеженим я себе почував? – пише модель під одним з постів.

Джош розцінює інцидент, як насильницькі дії сексуального характеру. Він також повідомляє, що йому заборонялося розповідати будь-які подробиці про Кеті Перрі, поки він з нею працював, а представники співачки ретельно "чистили" всі інтерв'ю, які він давав. І тепер, через сім років, він вирішив поділитися своєю історією.

Я про це розповідаю зараз, щоб показати, що жінки, у яких є влада, так само огидні, як і чоловіки, – пише він в іншому пості в мережі.

Сама співачка цей випадок поки ніяк не прокоментувала. Але за неї заступився її колишній стиліст Джонні Вуек, на дні народження якого нібито і стався неприємний випадок. У коментарях під обвинувальним постом Джоша він написав:

"Чорт забирай, ні! Я не дозволю звинувачувати мою подругу в такому. Це просто дурниця! Кеті ніколи б так не надійшла. Ми всі знаємо, як ти був одержимий нею з дня зйомок цього відео. Ти писав їй музику і планував уявне майбутнє з нею. Це ненормально – так чинити з людьми, які нічого поганого не зробили, а, навпаки, піднімали іншим настрій і надихали. Зосередься на своєму житті і своїй доньці, забудь про минуле. Я буду молитися за тебе. Ми всі будемо".

Ну і нагадаємо про сам кліп, у якому знявся хлопець, котрий зараз активно звинувачує Кеті Перрі у непристойній поведінці:

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