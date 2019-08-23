Майлі Сайрус пояснила, чому вони з Ліамом Хемсвортом більше не разом

Співачка і актриса Майлі Сайрус вперше висловилася в соцмережах про розставання з актором Ліамом Хемсвортом. Вона опублікувала серію твітів і пост в Instagram, де розповіла, що ніколи нікого не обманювала і зараз, після розриву з колишнім коханим, відчуває себе як ніколи добре.

Нагадаємо, 10 серпня видання People повідомило, що пара розлучається, посилаючись на заяву представників Сайрус. Менш, ніж через два тижні після цього Ліам Хемсворт подав на розлучення. Причина подання відповідної заяви – "непримиренні розбіжності".

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Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт почали зустрічатися у 2009 році і через три роки оголосили про заручини. Пара одружилася у грудні 2018 року, але через 8 місяців їх шлюб дав тріщину. Тоді ж Ліам Хемсворт прокоментував в Instagram розставання, але повідомив, що не даватиме інтерв'ю з цього приводу. Майлі довго мовчала, натомість у ЗМІ висували різні гіпотези про розставання пари, зокрема про те, що союз розпався через брехню співачки.

I can accept that the life I’ve chosen means I must live completely open and transparent with my fans who I love, and the public, 100% of the time. What I cannot accept is being told I’m lying to cover up a crime I haven’t committed. I have nothing to hide. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

Сайрус прокоментувала звинувачення в соцмережах.

"Я згодна з тим, що обране мною життя означає, що я повинна бути повністю відкрита та чесна зі своїми фанатами, яких я люблю, і широкою громадськістю, 100% свого часу. Але чого я не можу прийняти, так це того, що мені кажуть, що я брешу, щоб приховати злочин, який я не скоювала. Мені нема чого приховувати.

Не секрет, що я захоплювалася вечірками в підлітковому віці і коли мені було 20 з невеликим. Я не тільки курила, а й пробувала травичку, експериментувала з наркотиками, а мій найбільший хіт на сьогодні – пісня про танці з Моллі і вдихання доріжки у ванній. Я помилялася і змінювала, коли була молода. Я втратила велику угоду з Walmart у 17 років, тому що була помічена з бонгом. Мене вигнали з готелю Transylvania за те, що я купила Ліаму на день народження торт у формі пеніса і облизувала його, я каталася голою на кулі. І, мабуть, в інтернеті більше оголених фото зі мною, ніж з будь-якою іншою жінкою.

Майлі Сайрус розставила всі крапки над "і"

Але правда в тому, що коли ми з Ліамом зійшлися, я серйозно до цього ставилася і була відданою. Тут немає секретів, які потрібно розкрити. Я вчилася на своїх помилках протягом усього життя. Я не ідеальна і не хочу такою бути, це нудно. Я виросла на очах у вас, але суть в тому, що я подорослішала. Я можу визнати багато речей, але відмовляюся визнавати те, що мій шлюб розпався через зради.

Ліам і я були разом десять років. Я говорила це раніше, і це є правда – я люблю його і буду любити. Але зараз я повинна була прийняти здорове для себе рішення та залишити позаду минуле життя. Тепер я відчуваю себе щасливою і здоровою вперше за довгий час. Ви можете говорити, що я танцюю тверк або курю марихуану, висловлююсь як селюк, але не треба називати мене брехухою", – пише в мережі співачка.

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