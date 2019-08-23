На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Майлі Сайрус пояснила, чому вони з Ліамом Хемсвортом більше не разом
-
- 25
Співачка і актриса Майлі Сайрус вперше висловилася в соцмережах про розставання з актором Ліамом Хемсвортом. Вона опублікувала серію твітів і пост в Instagram, де розповіла, що ніколи нікого не обманювала і зараз, після розриву з колишнім коханим, відчуває себе як ніколи добре.
Нагадаємо, 10 серпня видання People повідомило, що пара розлучається, посилаючись на заяву представників Сайрус. Менш, ніж через два тижні після цього Ліам Хемсворт подав на розлучення. Причина подання відповідної заяви – "непримиренні розбіжності".
І ще: Майлі Сайрус присвятила нову пісню колишньому чоловіку Ліаму Хемсворту
Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт почали зустрічатися у 2009 році і через три роки оголосили про заручини. Пара одружилася у грудні 2018 року, але через 8 місяців їх шлюб дав тріщину. Тоді ж Ліам Хемсворт прокоментував в Instagram розставання, але повідомив, що не даватиме інтерв'ю з цього приводу. Майлі довго мовчала, натомість у ЗМІ висували різні гіпотези про розставання пари, зокрема про те, що союз розпався через брехню співачки.
Сайрус прокоментувала звинувачення в соцмережах.
"Я згодна з тим, що обране мною життя означає, що я повинна бути повністю відкрита та чесна зі своїми фанатами, яких я люблю, і широкою громадськістю, 100% свого часу. Але чого я не можу прийняти, так це того, що мені кажуть, що я брешу, щоб приховати злочин, який я не скоювала. Мені нема чого приховувати.
Не секрет, що я захоплювалася вечірками в підлітковому віці і коли мені було 20 з невеликим. Я не тільки курила, а й пробувала травичку, експериментувала з наркотиками, а мій найбільший хіт на сьогодні – пісня про танці з Моллі і вдихання доріжки у ванній. Я помилялася і змінювала, коли була молода. Я втратила велику угоду з Walmart у 17 років, тому що була помічена з бонгом. Мене вигнали з готелю Transylvania за те, що я купила Ліаму на день народження торт у формі пеніса і облизувала його, я каталася голою на кулі. І, мабуть, в інтернеті більше оголених фото зі мною, ніж з будь-якою іншою жінкою.
Але правда в тому, що коли ми з Ліамом зійшлися, я серйозно до цього ставилася і була відданою. Тут немає секретів, які потрібно розкрити. Я вчилася на своїх помилках протягом усього життя. Я не ідеальна і не хочу такою бути, це нудно. Я виросла на очах у вас, але суть в тому, що я подорослішала. Я можу визнати багато речей, але відмовляюся визнавати те, що мій шлюб розпався через зради.
Ліам і я були разом десять років. Я говорила це раніше, і це є правда – я люблю його і буду любити. Але зараз я повинна була прийняти здорове для себе рішення та залишити позаду минуле життя. Тепер я відчуваю себе щасливою і здоровою вперше за довгий час. Ви можете говорити, що я танцюю тверк або курю марихуану, висловлююсь як селюк, але не треба називати мене брехухою", – пише в мережі співачка.
Читайте також: Зняла штани і труси: Кеті Перрі звинуватили у домаганні
-
17:30До мурах: 7 потужних версій Державного Гімну України
-
17:20Безглузді лайфхаки, які, як не дивно, працюють
-
17:14Наталія Могилевська – В Києві осінь: слухайте українську версію популярного хіта
-
17:00Хода Гідності на День Незалежності 2019: розклад урочистостей в Києві
-
16:53Сексуальна модель показала стрункі форми в мереживах
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:42Єгипет буде приваблювати туристів за допомогою Instagram
-
16:28Названий найпродаваніший б/у смартфон в Україні
-
16:13Не такий уже й топ: у мережі з'явилися характеристики Xiaomi Mi Mix 4
-
16:00Улюблені вірші Сергія Жадана, які вражають до глибини душі
-
15:59Екс-нападник Чорноморця ошелешив зізнанням про Україну
-
15:52В Іспанії відкрили перший готель лише для жінок
-
15:37Картинки з Днем Незалежності України 2019: листівки, відкритки і фото
-
15:29У цих продуктах найбільше вуглеводів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:14Майлі Сайрус пояснила, чому вони з Ліамом Хемсвортом більше не разом
-
14:55Стало відомо про таємний заповіт Майкла Джексона
-
14:41На даху однієї з будівель Парижу відкриють найбільший у світі город
-
14:30Фільм Додому представить Україну на премії Оскар 2020: сюжет стрічки
-
14:13Samsung Galaxy Note10 + 5G складно ремонтувати: що ще виявило розбирання смартфона
-
13:55Hyundai представила тизер електрокара у ретростилі: перше фото
-
13:43Титанік на дні океану: як виглядає лайнер через 107 років після катастрофи
-
13:25Політик, який годував немовля з пляшечки під час засідання, став зіркою мережі: відео
-
13:11Привітання з Днем Незалежності України 2019 у віршах, смс і прозі
-
12:44Український пілот небезпечними маневрами шокував світ: екстремальне відео
-
17:30До мурах: 7 потужних версій Державного Гімну України
-
16:00Улюблені вірші Сергія Жадана, які вражають до глибини душі
-
14:30Фільм Додому представить Україну на премії Оскар 2020: сюжет стрічки
-
11:30MOZGI випустили патріотичний кліп на перший українськомовний хіт "999"
-
07:16Погода в Україні 23 серпня: що чекати на День Прапора
- 22 серпня
-
21:55Відверто про кунілінгус: дівчата розповіли, що їх найбільше бісить у цьому занятті
-
20:15Названо найвисокооплачуваніших акторів 2019 року
-
19:02Яким має бути пульс залежно від віку
-
17:20Просто фантастика: 5 книг, які змінюють реальність
-
15:46ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!
-
12:15Закон про євробляхи: які штрафи починають діяти з 22 серпня і що обіцяє Зеленський
-
10:15Скільки коштує зібрати дитину до школи: ціни на одяг, рюкзак і приладдя
-
07:16Погода в Україні 22 серпня: водіям варто бути обачними
- 21 серпня
-
21:515 кроків, які зроблять ваш секс ідеальним
-
18:00Улюблені українські пісні нашої Незалежності: добірка з 1991-2000
-
16:00ТОП 7 популярних міфів, у які ми досі віримо (а дарма)
-
13:28Найкращі школи України за результатами ЗНО: рейтинг ТОП 10
-
11:21Тіна Кароль виконає гімн України на Ході Гідності: відео репетиції
-
07:15Погода в Україні 21 серпня: де буде найспекотніше
- 20 серпня
-
22:25Якими є сексуальні вподобання різних знаків Зодіаку: Раки-вершниці та БДСМ-Скорпіони
-
19:00Як відсвяткувати Всесвітній день ліні: ТОП 5 ідей для байдикування
-
16:21Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото
-
15:0520 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів
-
12:15Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
-
11:45Як живе наймолодше місто України, побудоване після аварії на ЧАЕС: фоторепортаж CNN