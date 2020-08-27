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Майбутнє поруч: LG представила електронну маску з функцією очищення повітря
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За традицією, напередодні щорічної виставки IFA 2020 компанія LG почала заздалегідь розповідати про новинки, які привезе до Берліна. Однією з них став портативний очищувач повітря, виконаний у формі захисної маски для обличчя.
І хоча виробник в анонсі не згадує пандемію коронавірусу, очевидно, що саме це стало стимулом до створення такого продукту.
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У LG PuriCare Wearable Air Purifier передбачені датчики для визначення вдиху та видиху, що регулюють роботу двох вентиляторів: при вдиху вентилятори автоматично прискорюються, сприяючи всмоктуванню повітря, а при видиху сповільнюються, щоб зменшити опір повітря при виході.
Перед кожним вентилятором встановлені HEPA-фільтри класу H13, які служать для уловлювання дрібних частинок. LG заявила, що портативний очищувач повітря призначений замінити саморобні маски, а також і одноразові, які були в дефіциті раніше цьогоріч. Правда, компанія не стверджує, що її маска сприяє уповільненню розповсюдження коронавірусу. На запит журналістів The Verge виробник не дав чіткої відповіді на це питання, зазначивши, що очікує завершення сертифікації та тестування пристрою.
LG PuriCare Wearable Air Purifier працює від акумулятора на 820 мАг. Заявлений час роботи у режимі низького енергоспоживання складає 8 годин, а в режимі підвищеної потужності – 2 години.
Терміни випуску і вартість маски поки не оголошені.
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