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Серіал Кріпосна Міс Україна

Ikea запустила YouTube-канал для тих, хто хоче заснути: що на ньому показують

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Ikea запустила на YouTube Slow TV Channel - фото 1
Ikea запустила на YouTube Slow TV Channel / dailymail

Австралійський офіс Ikea запустив "Повільний телеканал" (Slow TV Channel) в YouTube. Він призначений для тих, хто має проблеми зі сном.

На відео в прямому ефірі показують, як меблі Ikea в контейнерах везуть в австралійські магазини на кораблі. Подорож коментують співробітники Ikea Кент і Сара Ерікссон – вони зачитують сторінки з каталогу Ikea 2020.

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На подорож до Австралії у корабля піде два тижні. Він опиниться в пункті призначення 26 вересня.

А ще весною 2019 року компанія запускала "Сонний подкаст" (Sleep Podcast) для тих, хто хоче розслабитися і заснути. У ньому Кент і Сара Ерікссон протягом 35 хвилин вимовляють назви меблів Ikea.

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Джерело: adnews
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