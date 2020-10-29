Магнітні бурі у листопаді 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні

Листопад 2020 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у листопаді!

У листопаді 2020 року очікується кілька магнітних бур, які будуть істотно відчутні в Україні та світі. Одна з магнітних бур буде досить тривалою та потужною, тож матиме вплив на самопочуття метеочутливих людей. Бурі варто очікувати наприкінці місяця. Триватимуть магнітні бурі кілька днів.

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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у листопаді.

1 листопада відбудеться перше магнітне коливання місяця. За потужністю ця буря буде легкою, а за походженням – залишковим проявом бур наприкінці жовтня. Вона може мати незначний вплив на самопочуття: головний біль, неуважність, загальна слабкість. 17 листопада теж буде незначне магнітне коливання, яке можуть відчути дуже метеочутливі люди, проте це буде підготовка до сильної магнітної бурі наприкінці місяця.

Найпотужнішу магнітну бурю місяця чекайте наприкінці місяця – з 19 листопада. За прогнозами науковців, така буря може викликати головний біль, погіршення роботи серцево-судинної системи, слабке загальне самопочуття.

Окрім цього, магнітні коливання продовжаться до 21 листопада. Вони будуть високої інтенсивності, проте підуть вже на спад. У цей період ви можете поганого почуватися, тому фахівці рекомендують стежити за своїм станом здоров'я. Для цього вам потрібно регулярно міряти артеріальний тиск, не виходити з дому без зайвої необхідності, а також не вживати важку їжу, щоб не перенасичувати організм.

Календар магнітних бур на листопаді 2020 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

Поради, як пережити магнітні бурі у листопаді:

Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.

Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.

Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.

Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.

Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.

Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.

Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!

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