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Магнітні бурі у листопаді 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
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Листопад 2020 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у листопаді!
У листопаді 2020 року очікується кілька магнітних бур, які будуть істотно відчутні в Україні та світі. Одна з магнітних бур буде досить тривалою та потужною, тож матиме вплив на самопочуття метеочутливих людей. Бурі варто очікувати наприкінці місяця. Триватимуть магнітні бурі кілька днів.
І ще: Погода у листопаді 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у листопаді.
1 листопада відбудеться перше магнітне коливання місяця. За потужністю ця буря буде легкою, а за походженням – залишковим проявом бур наприкінці жовтня. Вона може мати незначний вплив на самопочуття: головний біль, неуважність, загальна слабкість. 17 листопада теж буде незначне магнітне коливання, яке можуть відчути дуже метеочутливі люди, проте це буде підготовка до сильної магнітної бурі наприкінці місяця.
|Календар магнітних бур на листопаді 2020
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|ПТ
|СБ
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Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!
Поради, як пережити магнітні бурі у листопаді:
- Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.
- Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.
- Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.
- Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.
- Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.
- Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.
- Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!
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