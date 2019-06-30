Магнітні бурі у липні 2019: календар небезпечних дат

Липень 2019 буде не таким відчутним на магнітні бурі. Підготували для вас календар усіх дат на липень, коли магнітне поле Землі може вплинути на самопочуття українців!

Липень 2019 буде не таким відчутним на магнітні бурі, як попередні місяці. Підготували для вас календар усіх дат на липень, коли магнітне поле Землі може вплинути на самопочуття українців!

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У липні магнітні бурі будуть доволі короткими та несуттєвими. Це пов'язано з тим, що за спостереженнями вчених та геліофізиків, на Сонці не виявили плям. Тому фахівці спостерігаються період спокою на зірці.

Однак відчутна буря очікується 15 липня, у понеділок. Після цього коливання будуть значно слабшати, а наступне коливання може бути 29 липня.

Календар магнітних бур на липень 2019 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Пам'ятайте, що під час активних збурень потрібно уважніше ставитись до свого самопочуття, уникати загострення хронічних захворювань, захищатись від впливу сонця. Фахівці рекомендують у цей період відмовитись від споживання алкогольних напоїв та шкідливої їжі.

Поради, як пережити магнітні бурі:

Виділіть достатньо часу для сну, оскільки він зараз особливо важливий.

У раціоні надавайте перевагу сезонним смаколикам, щоб підкріпити організм.

Вживайте вдосталь води.

Не зловживайте напоями зі спиртним та кофеїном, щоб не погіршити самопочуття.

Не забувайте про регулярні візити до сімейного лікаря.

Активний відпочинок допоможе веселіше та легше пережити складні періоди.

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