Гороскоп на липень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на липень 2019 року прогнозує сприятливі і несприятливі дні для усіх знаків Зодіаку. Читайте, що підготували вам зірки на цей місяць, а також які сюрпризи від долі на вас чекають!

Екватор літа 2019. Час відпусток, подорожей та романтики. Якими змінами та любовними перипетіями запам'ятається липень саме вам – дізнавайтеся у нашому зодіакальному посібнику. Він зорієнтує вас, як правильно діяти у тій чи інший ситуації; підкаже, кому варто довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки та спокою, допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас.

Гороскоп на місяць липень 2019

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 1, 4, 16, 28

1, 4, 16, 28 Несприятливі дні: 5, 10, 11, 25

Гороскоп для Овна Динамічний місяць прогнозують астрологи Овну. Особливо динаміка простежуватиметься у робочій сфері. І це, насправді, не дивно, адже ваша наполегливість та працелюбство саме у липні будуть винагороджені. Астрологи запевняють: кар'єрний ріст незворотній. Однак давати слабинку вони однозначно не радять. Меркурій – ваш антагоніст на цей період – добряче полоскоче нерви. Здавалося б, ось воно бажане підвищення та визнання, але Меркурій доводитиме зворотне, підкидаючи все нові сюрпризи для гальмування вашої кар'єри. Утім, завчасно перейматися не варто. Одна з небесних стихій не дасть вам зневіритися у власних силах, і даватиме достатньо енергії, щоб протистояти проблемам. Загальне самопочуття не викличе хвилювань, однак переглянути режим дня вам просто необхідно. Стосунки з коханими у липні зазнають певної турбулентності, яка стане причиною взаємних звинувачень та образ. Не приймайте рішень зопалу, і що не менш важливо, не намагайтеся удавати, що проблеми не існує. Така модель поведінки лише загострюватиме і без того складну ситуацію.

Сприятливі дні : 8, 18, 24, 30

: 8, 18, 24, 30 Несприятливі дні: 6, 15, 20, 31

Гороскоп для Тельця

Непростий період очікує на Тельців у липні. Стреси та розбалансованість неминуче призведуть до емоційного вигорання. Щоб стабілізувати ситуацію, астрологи наполегливо радять на якийсь час взяти паузу в роботі й просто відпочити. Не важливо, де саме. Значно суттєвіше – з ким. Якщо ви надаєте перевагу усамітненому відпочинку, то не варто збирати гучну компанію сподіваючись, що вона розрадить вас. Якщо ж не уявляєте відпочинок без друзів та сім'ї – не проблема, вирушайте у подорож всі разом. Головне обирайте те, що дарує вам гармонію та відчуття душевного спокою.

У липні саме час зайнятися собою. Навіть, якщо ви не скаржитеся на самопочуття, позаплановий похід до лікаря зайвим не буде.

В особистому житті кардинальних змін астрологи не прогнозують.

Сприятливі дні: 3, 9, 17, 25

3, 9, 17, 25 Несприятливі дні: 1, 12, 20, 29

Гороскоп для Близнят

Місяць суцільного перезавантаження та раптових зустрічей – саме таким, як стверджують астрологи, буде липень для Близнюків. У цей період для вас відкриються нові горизонти. Причина тому – впливові знайомства, що принесуть у ваше життя кар'єрні зміни та перспективні можливості. Утім, астрологи не радять вдягати рожеві окуляри, і сліпо вірити тим, хто запевнятиме вас, що можливі зміни лише на краще. Увімкнути критичне мислення, і добре проаналізувати ситуацію буде досить корисно. У бізнесі бережіться підозрілого партнерства та ділових угод. Цілком можливо, що це спроба підірвати ваш авторитет та понизити прибутки.

У вирі нескінченних турбот та проблем знайти час на себе досить складно, але як потрібно. Не варто переоцінювати власний організм. Дайте йому можливість у липні трішки відпочити. Подорож за кордон або хоча б за місто додадуть вам життєвої енергії для нових звершень.

На любовному фронті заворушень астрологи не прогнозують, на відміну від нових знайомств. Їх у липні буде достатньо.

Сприятливі дні: 5, 11, 21, 27

5, 11, 21, 27 Несприятливі дні: 6, 16, 18, 31

Гороскоп для Рака

Емоційно нестабільним видасться другий місяць літа для Раків. Непорозуміння у колі близьких людей будуть суттєво позначатися на вашій продуктивності в роботі. Єдиним раціональним виходом з цієї ситуації буде конструктивний діалог з тими, хто намагається нав'язати бачення вашого життя – значно кращого та перспективнішого. Але і переконувати когось у правильності власних життєвих орієнтирів не варто. Це неминуче виснажить вас.

Самопочуття на фоні суцільних стресів залишатиме бажати кращого. Хронічні захворювання, ніби змовившись, активізуються у вашому організмі. Гаяти часу однозначно не варто, і вже за перших симптомів зверніться до спеціалістів.

У справах амурних нових знайомств астрологи не прогнозують.

Сприятливі дні: 1, 6, 10, 20

1, 6, 10, 20 Несприятливі дні: 2, 17, 19, 28

Гороскоп для Лева

Спокійний період очікує на Лева у липні. Ваш вірний соратник цього місяця – Сонце – даруватиме багато енергії та сповнюватиме мотивацією на нові, ще більші звершення. У липні астрологи радять уникати підозрілих особистостей, які викликають у вас сумніви. Певно, вони прагнуть ошукати та зробити боляче.

Загальне самопочуття буде в нормі, але ранкову активність та вживання потрібної кількості води ніхто не скасовував.

Непростий період очікує на любовному фронті. Ревнощі, непорозуміння та взаємні звинувачення витіснять усю романтику та світлість ваших стосунків. Якщо не вдається самим розірвати замкнене коло, то зверніться по допомогу до сторонньої людини, але тільки незацікавленої, яка бачитиме дві сторони конфлікту.

Сприятливі дні: 4, 7, 18, 26

4, 7, 18, 26 Несприятливі дні: 1, 5, 11, 23

Гороскоп для Діви

Як стверджують астрологи, липень – найкраща пора для реалізації давно поставлених цілей та мрій. Однак, не намагайтеся братися за кілька справ одразу, бо в результаті не доберете толку в жодній. У сфері бізнесу доцільно зорієнтувати свою увагу на щось одне, адже саме воно принесе бажаний результат, а в перспективі навіть прибуток. У робочій сфері зірки пророкують стабільність, однак отримати її можна лише продуктивною працею.

Не забувайте про відпочинок, який напряму пов'язаний з вашою подальшою працездатністю. Саме від вміння балансувати між роботою та дозвіллям залежатиме ваш життєвий успіх та загальний стан здоров'я.

На любовному фронті особливих заворушень зірки не пророкують. Просто проводьте більше часу з тими, кого любите. Доленосних знайомств у липні чекати не варто.

Сприятливі дні: 2, 9, 17, 24

2, 9, 17, 24 Несприятливі дні: 1, 7, 19, 30

Гороскоп для Терезів

Стресовий місяць пророкують астрологи представникам цього знака Зодіаку. Значна кількість проблем масивною хмарою нависне над вами. Астрологи радять акумулювати всі зусилля, і не розраховувати на допомогу інших. Цілком ймовірно, що вона буде неефективною. У робочій сфері намагайтеся виконувати поставлені завдання максимально оперативно. Це керівництво точно помітить. В колективі можливе тимчасове непорозуміння, причиною якого стануть розбіжності у розв'язанні робочих питань. В цій ситуації допоможе компроміс.

Самопочуття у липні вас не турбуватиме, однак переглянути раціон харчування зайвим точно не буде.

На любовному фронті доленосних зустрічей зірки не пророкують, як, власне, і змін у стосунках з коханими.

Сприятливі дні: 5, 11, 20, 25

5, 11, 20, 25 Несприятливі дні: 8, 19, 27, 30

Гороскоп для Скорпіона

Вольовим та емоційним Скорпіонам доведеться приборкати свій норов. Так, принаймні, радять зробити астрологи, якщо ви не хочете лишитися без роботи. Уникайте конфліктів у колективі та припиніть демонструвати свій характер. Пам’ятайте: саме від вміння згуртовувати навколо себе людей і налаштувати їх на продуктивну роботу залежатиме ваш подальший успіх.

Не пускайте на самоплив питання, які потребують вашої негайної реакції та зваженого рішення, адже дріб'язкові проблеми мають здатність оперативно переростати у проблеми масштабні та нагальні.

Доленосних змін в особистому житті зірки не пророкують, проте без цікавих зустрічей та короткотривалих романів липень вас не залишить.

Сприятливі дні: 9, 18, 24, 29

9, 18, 24, 29 Несприятливі дні: 2, 13, 28, 31

Гороскоп для Стрільця

Другий місяць літа для цих представників зодіакального кола буде досить динамічним та успішним. Вплив Сонця, панівного правителя липня, додасть вам енергії та сил на нові звершення. У робочій сфері на цих знаків Зодіаку очікує дивовижна стабільність та, можливо, кар'єрний ріст. Все залежатиме від вашої цілеспрямованості, впертості та докладених зусиль. Липень – чудова нагода розпочати власну справу. Марс, всіма можливими силами буде оберігати вас від можливих труднощів у цьому напрямку, тому не відкладайте мрію про власний бізнес у далеку скриню. Будьте певні: розпочата справа здивує вас своєю успішністю та прибутковістю, головне терпеливо чекати та докладати максимум зусиль.

На любовному фронті буде ой як солодко. Нові знайомства переростуть у бурхливі романи, а тривалі стосунки завершаться шлюбом.

Сприятливі дні: 1, 10, 18, 26

1, 10, 18, 26 Несприятливі дні: 4, 7, 12, 24

Гороскоп для Козерога

Позитивний та легкий місяць очікує на Козерогів. Для вас відкриється неймовірна кількість можливостей, якими варто скористатися, щоб випробувати свою вдачу. Робоча сфера, як щось сокровенне, оберігатиметься Сатурном, тому перейматися робочими питаннями вам доведеться хіба що в межах своїх професійних обов'язків. Астрологи наполегливо радять зайнятися саморозвитком та самоосвітою: здобуті знання саме в липні можуть кардинально змінити ваше життя.

Загальне самопочуття у липні не буде безтурботним. Астрологи попереджають про можливі проблеми з хребтом, але намагатися зарадити їм самостійно у жодному разі не варто, краще одразу зверніться до фахівця.

В особистому житті особливих заворушень астрологи не прогнозують. Все буде досить спокійно та стабільно.

Сприятливі дні: 2, 8, 11, 26

2, 8, 11, 26 Несприятливі дні: 5, 12, 28, 30

Гороскоп для Водолія

Сприятливий час, щоб нарешті зібратися з думками, і визначитися, чого ви хочете від життя. Не варто цього місяця слухати поради друзів, адже серед них знайдеться той, кого другом називати взагалі не варто. Покладіться лише на себе, на власні відчуття. Астрологи наполегливо радять цього місяця зайнятися саморозвитком. Корисно буде почитати літературу з психології. Вона стане потужним інструментом, який допоможе розібратися в собі.

Раптових змін у здоров'ї астрологи не прогнозують, але наполегливо радять саме у липні відмовитися від шкідливих звичок.

На любовному фронті буде ой як солодко. Нові знайомства переростуть у бурхливі романи, а тривалі стосунки завершаться шлюбом.

Сприятливі дні: 1, 5, 10, 27

1, 5, 10, 27 Несприятливі дні: 6, 14, 21, 30

Гороскоп для Риби

Нові перспективи відкриває липень для цього знака Зодіаку. Якщо ви давно прагнули кардинально змінити своє життя, свій побут, то липень – найсприятливіший час для цього. Переїзд в іншу країну, відкриття власного бізнесу, зміна інтер'єру в оселі – це ті ідеї, які цілком успішно можна реалізувати у липні. Однак астрологи радять для початку зрозуміти, чи хочете ви будь-що змінювати в соєму житті.

Не забувайте про відпочинок. Гамірний місяць забере у вас багатенько енергії, тому відновити сили на природі не буде зайвим.

Особисте життя у другий місяць літа вражатиме своєю загадковістю. Багато охочих змагатимуться за вашу прихильність, однак головний покровитель цього знаку Венера підкаже, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас. Тому, будьте обачними.

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