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Магнітні бурі у грудні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
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Грудень 2022 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у грудні!
У грудні 2022 року очікуються магнітні бурі, які будуть відчутні в Україні та світі. Магнітні бурі будуть різної потужності, тож матимуть вплив не лише на самопочуття дуже метеочутливих людей. Бурі варто очікувати впродовж всього місяця. Триватимуть ці магнітні бурі впродовж кількох днів.
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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у грудні:
|Календар магнітних бур на грудень 2022
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7 грудня розпочнеться перше магнітне коливання місяця, яке буде відчутне. Ця магнітна буря буде середньої потужності й триватиме впродовж кількох днів – до 10 грудня.
15 грудня очікуйте сильну магнітну бурю. До 17 грудня вона вплине на ваш стан, тож максимально намагайтеся оминати стресових ситуацій. Також уважно слідкуйте за змінами у своєму організмі.
Наступне магнітне коливання буде незначної інтенсивності – 21 грудня. Зверніть увагу на стан свого здоров'я, відмовтеся від шкідливих звичок та перейдіть на здоровий раціон. Будьте особливо уважні, адже такі магнітні коливання впливатимуть на ваш настрій та на загальне самопочуття. Навіть може бути небезпечно сідати за кермо. Триватиме це магнітне коливання протягом кількох днів – до 23 грудня.
Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!
Поради, як пережити магнітні бурі у грудні 2022:
- Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.
- Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.
- Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.
- Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.
- Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.
- Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.
- Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!
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