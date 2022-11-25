Місячний календар стрижок на грудень 2022: дні, коли стригти волосся

Коли можна стригтися у грудні 2022

Місячний календар на грудень 2022 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього першого зимового місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Календар стрижок на основі місячного календаря допоможе вам вибрати найвідповідніший час для роботи з волоссям у грудні. Поради з цього календаря підкажуть, коли найкраще стригти волосся, робити нову зачіску, а коли варто утримуватися від відвідування перукаря.

Коли можна стригти волосся у грудні 2022

Для кожного місяця існує місячний календар – читайте детальніше, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся у грудні.

ГРУДЕНЬ 2022 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

*Зеленим кольором позначені сприятливі дні, червоним – несприятливі, жовтим – нейтральні.

Місячний календар стрижок на грудень

1 грудня, четвер

Нейтральний день. Цього дня утримайтеся від відвідування перукарні, щоб не приваблювати неприємності та хвороби.

2 грудня, п'ятниця

Стрижка сьогодні може суттєво зіпсувати настрій та підірвати здоров'я.

3 грудня, субота

Стрижка сьогодні нашкодить волоссю, тому що вони більш чутливі до впливу на них. Якщо є можливість, відкладіть відвідування перукарні.

4 грудня, неділя

Не стрижіть волосся та нігті, краще навіть не мити голову. Волосся дуже сприйнятливе до травми. Крім того, сьогодні краще не змінювати імідж, щоб не залучити неприємності.

5 грудня, понеділок

Сьогодні сприятливий день для чоловічих та підліткових зачісок, яскравого авангардного стилю. Враховуйте, що волосся після стрижки швидко відростатиме.

6 грудня, вівторок

Стрижка вплине на поліпшення діяльності, фінансового стану, збільшення власності та розташування начальства. Заради свого ж добробуту хоча б проведіть по волоссю щіткою кілька разів.

7 грудня, середа

Сьогодні відвідування перукарні краще відкласти на сприятливіший день, бо стрижка може негативно вплинути на загальне самопочуття.

8 грудня, четвер

Стрижка сьогодні не принесе нічого хорошого, можливе збільшення нервової збудливості, що принесе в результаті погане самопочуття.

9 грудня, п'ятниця

Сьогодні стрижка може несприятливо позначитися на настрої та здоров'ї, постарайтеся відкласти похід до перукаря на інший день.

10 грудня, субота

Сьогодні рухливий, нервозний день, він не підходить для стрижки й взагалі роботи з колючими та різальними предметами. Не стрижіться, щоб не привабити неприємності.

11 грудня, неділя

Сьогодні стрижка може принести користь вам, але нашкодити волоссю, воно може стати неслухняним і неживим. Якщо стрижка регулярна, то особливої ​​шкоди не завдасть, якщо ви стрижетесь рідко, відкладайте на інший день.

12 грудня, понеділок

Сьогодні не стрижіть волосся, навіть відмовтеся від укладання. День може завдати шкоди волоссю, а вам погане самопочуття.

13 грудня, вівторок

Сьогодні вдалий день для стрижки, фарбування чи завивки волосся. Прогортайте модні журнали, напевно, ви знайдете зачіску, яка ідеально вам підійде. Тоді можна сміливо вирушити до салону краси для повного перетворення.

14 грудня, середа

Відмінний день для стрижки з усякого погляду, волосся відростатиме пишним і здоровим, стрижка приносить у дім добробут.

15 грудня, четвер

Сприятливий день для стрижки. Волосся ляже красиво, фарба буде нестійкою, але відростати волосся буде повільно. Стрижка приносить добробут.

16 грудня, п'ятниця

Сьогодні не найкраща днина для модельних стрижок, укладок і фарбування волосся. Вирушаєте до перукарні, якщо згодні на щось нехитре.

17 грудня, субота

Стрижка волосся в цей день може погіршити ваш стан здоров'я. Сьогодні краще уникати змін зовнішнього вигляду.

18 грудня, неділя

Це вдалий час для різних процедур, спрямованих на зміцнення волосся, надання їм більшого блиску, природного сяйва. Можна зробити ламінування чи тонування.

19 грудня, понеділок

Зараз сприятливий час для створення чарівних стрижок та укладання. Волосся відростатиме повільно, фарба буде швидко змиватися, створюючи м'які пастельні переливи. Забарвлення хороше в будь-які модні відтінки.

20 грудня, вівторок

Відмінний день для створення шедеврів укладання та звичайних стрижок. Відвідування перукаря принесе щастя та добробут, хоч і коштів може бути витрачено більше, ніж звичайно.

21 грудня, середа

Цього дня утримайтеся від відвідування перукарні, щоб не приваблювати неприємності та хвороби.

22 грудня, четвер

Навіть найкомпетентніший майстер цього дня не зможе зробити вам бажану зачіску. Ви ризикуєте заплатити багато грошей за послуги перукаря і залишитися біля розбитого корита.

23 грудня, п'ятниця

Дуже несприятливий період для стрижки волосся. Дайте голові відпочити.

24 грудня, субота

Нова зачіска принесе гарний настрій. Пробуйте фарбування в яскраві кольори, фарба буде триматися довго, але волосся швидко відросте.

25 грудня, неділя

Не ходіть до перукаря, можете даремно витратити гроші, зіпсувати настрій та волосся. Стрижка сьогодні може дати проблеми зі здоров'ям.

26 грудня, понеділок

Якщо ви не хочете позбавити себе чудових можливостей у кар'єрі та особистому житті, не варто сьогодні стригти волосся. В іншому випадку ви ризикуєте відлякати фортуну.

27 грудня, вівторок

Сьогодні стрижка буде вдалою, вона зарядить вас надовго оптимізмом. Яскраві соковиті кольори будуть радувати око і довго триматися, але волосся швидко відросте.

28 грудня, середа

Якщо не хочете погіршити нюх і зіпсувати волосся, оминайте перукарню. Навіть після миття волосся може стати впертим і ламким.

29 грудня, четвер

Поганий день для стрижки, не робіть нічого, окрім звичайного догляду за волоссям. Те саме стосується нігтів.

30 грудня, п'ятниця

Стрижки у цей день підіймуть вам настрій, а от фарбування волосся не варто планувати, адже з кольором можете не вгадати й доведеться перефарбовуватися.

31 грудня, субота

Цей день буде нейтральним в плані стрижки волосся. Якщо вам терміново потрібно завітати до перукаря, то зробіть це. Якщо ж ви можете ще почекати, то краще спланувати похід до майстра пізніше.

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