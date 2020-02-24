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Коли Великий піст 2020: дата початку і завершення посту в Україні
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У Великий піст християни готуються до Воскресіння Господнього. Протягом 48 днів вірянам потрібно постити духовно, а ще варто відмовитися від продуктів тваринного походження. Читайте далі та дізнайтеся, коли буде Великий піст у 2020 році!
Великий піст ще називають Чотиридесятницею. Цей період символізує те, як Ісус Христос був 40 днів у пустелі після свого хрещення. У цей час він лише постив та молився. Великий піст у 2020 році триватиме від 2 березня і до 18 квітня.
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Під час посту потрібно не лише обмежувати себе у їжі, дотримуватися обмежень, але й молитися. Також священники радять уникати розваг: походів в гості, кінотеатри, кафе, ресторани. Активно відзначати дні народження, іменини та інші свята також не можна.
Великий піст 2020: дати, коли треба постити
За традицією, щороку Великий піст триває протягом 7 тижнів. Це вважається найдовшим періодом у році, коли християни утримуються від м'ясних та молочних продуктів, алкоголю та розваг.
Кожен тиждень Великого посту має свою спеціальну назву й символізує особливі події з Біблії.
- Перший тиждень (2 березня – 8 березня) – Торжество. Перший понеділок посту (2 березня 2020 року) називається Чистим. Цього дня варто утриматися від їжі. Також не радять працювати. Краще присвятити свій час молитві та духовному очищенню.
- Другий тиждень (9 березня – 15 березня) – святого Григорія. Він один з найшанованіших богословів.
- Третій тиждень (16 березня – 22 березня) – Хрестопоклонний. В храми виносять хрест – символ Христового розп'яття.
- Четвертий тиждень (23 березня – 29 березня) – Середохресний. У середу відзначають свято хреста.
- П'ятий тиждень (30 березня – 5 квітня) – Похвальний. У суботу відзначають свято Похвали Пресвятої Богородиці.
- Шостий тиждень (6 квітня – 12 квітня) – Вербний. У неділю освячують гілки верби.
- Сьомий тиждень (13 квітня – 19 квітня) – Страсний. Це найсуворіший тиждень, всі дні мають важливе значення.
У Страсний тиждень особливо важливі останні чотири дні:
- Чистий четвер (16 квітня) – день духовного очищення. Також віряни у цей день прибирають будинок.
- Страсна п'ятниця (17 квітня) – день розп'яття Ісуса Христа.
- Велика субота (18 квітня) – день пам'яті вчення Господнього. Розпочинається підготовка до святкування Великодня.
- У неділю (19 квітня) – Великдень, Воскресіння Господнє.
Правила і заборони у Великий піст
У перший день посту християни моляться і каються, жодної їжі не вживають.
У період посту віряни відмовляються від продуктів тваринного походження. М'ясо, молочні продукти, риба, яйця – під суворою забороною. Найжорсткіші дні посту – середа та п'ятниця. Не можна пити алкогольні напої, не можна курити. Проте церква не радить обмежувати себе в їжі хворим людям і маленьким дітям.
Не можна сваритися, дратуватися, затівати чвари, лихословити.
Не можна влаштовувати свята (весілля, дні народження, новосілля, ювілеї тощо), відвідувати веселі заходи. Має бути дотримана подружня стриманість.
Не можна хизуватися своїм постом, повчати інших, демонструвати гординю.
Потрібно молитися хоча б 1 раз в день. Це зміцнить віру, допоможе легше пережити обмеження, пов'язані з постом.
Потрібно ходити до церкви. У період Великого посту потрібно хоча б один раз сповідатися і причаститися. Якщо відмова від їжі очищає тіло, то ці релігійні ритуали сприяють очищенню душі.
Потрібно творити добрі справи, підтримувати старих, хворих і незаможних. Кажуть, що подання в цьому світі убогому і нужденним допомагають нашим померлим родичам на небі. Можна підгодовувати тварин і птахів, віддавати старі речі в дитячі будинки, здійснювати пожертвування.
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