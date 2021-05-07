Мадс Міккельсен розповів про зйомки нового фільму про Індіану Джонса

Відомий данський актор Мадс Міккельсен розповів про роботу над 5 частиною "Індіани Джонса". Це перший фільм франшизи, режисером якої став не Стівен Спілберг, а Джеймс Менголд. Він працював над фільмами "Логан" і "Ford проти Ferrari".

В інтерв'ю виданню Collider актор розповів, що дуже радий можливості попрацювати з Харрісоном Фордом, виконавцем головної ролі франшизи.

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"Днями я переглянув "У пошуках втраченого ковчега". Чарівний фільм і чудова історія. Для мене велика честь бути частиною тієї франшизи, з якої я виріс. Мені пощастило, що вони вже дозволили мені прочитати сценарій. У ньому є все, про що я мріяв", – розповів Мадс Міккельсен

Актор розповів, що він працює над процесом створення характеру свого героя. Мадс також поміркував про те, що образ Індіани Джонса як "чесного хлопця" допомагає яскравіше розкрити інших персонажів.

"Я думаю, мене запросили створювати свого персонажа, до цього всі прагнуть. Тому вони вибрали певного актора для втілення певних задумів, і це все відбувалося спільно", – пояснив Міккельсен.

Зараз фільм перебуває на стадії кастингу. Повноцінні зйомки почнуться пізніше. Відомо, що композитор Джон Вільямс знову попрацює над музикою для фільму.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Мадс Міккельсен все-таки зіграє Ґріндельвальда у третій частині "Фантастичних звірів".

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