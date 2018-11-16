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M1 Music Awards 2018: номінанти української музичної премії

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Претенденти на M1 Music Awards 2018 - фото 1
Претенденти на M1 Music Awards 2018

Цьогоріч музична премія M1 Music Awards уже втретє визначає найкращих українських артистів року. Церемонія нагородження пройде 1 грудня в київському Палаці Спорту. До вашої уваги всі номінанти на престижну премію.

Список претендентів на M1 Music Awards 2018 з'явився на Facebооk-сторінці премії. Переможців визначать в одинадцяти номінаціях.

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А хто є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях!

Номінанти M1 Music Awards 2018

Прорив року

  • KAZKA
  • MARUV
  • NIKITA LOMAKIN

Хіт року

  • NK | Настя Каменських – "Тримай" (Lyric Video)
  • KAZKA – "Плакала"
  • Antytila / Антитіла – "TDME"

  • Проект року

  • All stars MOZGI Ent. – Промінь (Lyric Video)
  • MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко…"
  • Потап & Олег Винник – "Найкращий день"

Dance Parade

  • MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко…"
  • Время и Стекло – "Тролль"
  • MARUV & BOOSIN – Drunk Groove

Гурт року

  • Время и Стекло
  • MOZGI
  • НЕАНГЕЛЫ

Золотий грамофон

  • Олег Винник – "Ты в курсе" (Lyric Video)
  • NK | Настя Каменських – "Тримай" (Lyric Video)
  • Michelle Andrade – Musica

Альтернатива

  • THE HARDKISS
  • MARUV
  • БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Червона рута

  • NK | Настя Каменських – "Тримай" (Lyric Video)
  • Оля Цибульська – "Сукня біла"
  • Олександр Пономарьов – "Найкраща

Співак року

  • ALEKSEEV
  • Олег Винник
  • MONATIK

Співачка року

  • NK | Настя Каменських
  • Тіна Кароль
  • Оля Полякова

Кліп року

  • NK | Настя Каменських – "#этомояночь"
  • MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко…"
  • Время и Стекло – "Тролль"

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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