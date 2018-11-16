M1 Music Awards 2018: номінанти української музичної премії

Цьогоріч музична премія M1 Music Awards уже втретє визначає найкращих українських артистів року. Церемонія нагородження пройде 1 грудня в київському Палаці Спорту. До вашої уваги всі номінанти на престижну премію.

Список претендентів на M1 Music Awards 2018 з'явився на Facebооk-сторінці премії. Переможців визначать в одинадцяти номінаціях.

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А хто є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях!

Номінанти M1 Music Awards 2018

Прорив року

KAZKA

MARUV

NIKITA LOMAKIN

Хіт року

NK | Настя Каменських – "Тримай" (Lyric Video)

KAZKA – "Плакала"

Antytila / Антитіла – "TDME"

Проект року

All stars MOZGI Ent. – Промінь (Lyric Video)

MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко…"

Потап & Олег Винник – "Найкращий день"

Dance Parade

MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко…"

Время и Стекло – "Тролль"

MARUV & BOOSIN – Drunk Groove

Гурт року

Время и Стекло

MOZGI

НЕАНГЕЛЫ

Золотий грамофон

Олег Винник – "Ты в курсе" (Lyric Video)

NK | Настя Каменських – "Тримай" (Lyric Video)

Michelle Andrade – Musica

Альтернатива

THE HARDKISS

MARUV

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Червона рута

NK | Настя Каменських – "Тримай" (Lyric Video)

Оля Цибульська – "Сукня біла"

Олександр Пономарьов – "Найкраща

Співак року

ALEKSEEV

Олег Винник

MONATIK

Співачка року

NK | Настя Каменських

Тіна Кароль

Оля Полякова

Кліп року

NK | Настя Каменських – "#этомояночь"

MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко…"

Время и Стекло – "Тролль"

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