Названо найбезпечніші країни для туристів у 2020 році

Україна у цьому рейтингу посіла лише 83 сходинку

Веб-сайт порівняння страхування подорожей Insurly склав рейтинг найбезпечніших країн для мандрівників у 2020 році. Першу сходинку у ньому посіла Швейцарія, а от Україна заледве "зачепилася" у ТОП-100.

Методологія визначення найбезпечніших країни охоплює дані про частоту стихійних лих, охорону здоров'я, рівень насильницьких злочинів, а також терористичних загроз.

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Швейцарія отримала 93,4 бала зі 100 можливих. Країна виявилась найбезпечнішою у плані транспортних ризиків (98 зі 100). При цій оцінці враховується кількість туристів, які загинули або постраждали на дорогах, а також наявність авіакомпаній у чорному списку Європейської комісії.

Швейцарія вважається найбезпечнішою для туристів країною

Сінгапур отримав загальний бал 92,7. Це найбезпечніша в Азії країна щодо стихійних лих (93 зі 100). Третє місце посіла Норвегія, яка набрала 91,1 бала. Скандинавська країна могла претендувати на перше місце, але її підвів високий ризик насильницьких злочинів (75 зі 100).

Топ-10 найбільш безпечних країн у 2020 році:

Швейцарія – 93,4 бала Сінгапур – 92,7 Норвегія – 91,1 Люксембург – 90,7 Кіпр – 88,6 Ісландія – 88,0 Данія – 86,0 Португалія – ​​84,5 Фінляндія – 84,5 Японія – 83,3

Усього в рейтингу враховувалися дані 180 країн. Три останні місця посіли ЦАР із загальним балом 19,7, Демократична Республіка Конго (15,4 бала) і Південний Судан (14,8).

Україна посіла 83 сходинку. Insurly оцінив систему охорони здоров'я в країні на 64 бали, ризик стихійних лих – на 85 бали, транспортні ризики – на 60 бал, терористичні загрози – на 24 балів. Загалом у нашої держави 56,2 бала.

Україна в цьому рейтингу посіла 83 місце

З країн колишнього СРСР вище опинилась Литва (43), Латвія (45), Узбекистан (46), Білорусь (48), Азербайджан (52), Туркменістан (60), Молдова (66), Грузія (68), Казахстан (71), а також Вірменія (72).

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