Людина-павук: вийшов фрагмент анімаційного фільму

Компанія Sony опублікувала двохвилинний фрагмент анімації Людина-павук: крізь всесвіти.

Прем'єра фільму Людина-павук: крізь всесвіти відбудеться 13 грудня цього року.

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У ролику показані два спайдермени, які викрадають системний блок комп'ютера і тікають через ліс. За ними починається гонитва, і вибратися з халепи героям вдасться не легко. У центрі сюжету – підліток Майльз Моралес, який вчиться в школі, а у вільний від навчання час захищає місто від зловмисників. Режисером фільму став Боб Персичетті, а сценаристами – Фил Лорд і Кристофер Міллер.

А ще у мережі з'явився новий трейлер до романтичної комедії "Чого хочуть чоловіки", яка є рімейком популярного фільму "Чого хочуть жінки" з Мелом Гібсоном. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

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