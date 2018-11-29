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Людина-павук: вийшов фрагмент анімаційного фільму

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Режисером фільму став Боб Персичетті - фото 1
Режисером фільму став Боб Персичетті / Nerdist

Компанія Sony опублікувала двохвилинний фрагмент анімації Людина-павук: крізь всесвіти.

Прем'єра фільму Людина-павук: крізь всесвіти відбудеться 13 грудня цього року.

І ще: Голос люкс: новий трейлер фільмі з Наталі Портман

У ролику показані два спайдермени, які викрадають системний блок комп'ютера і тікають через ліс. За ними починається гонитва, і вибратися з халепи героям вдасться не легко. У центрі сюжету – підліток Майльз Моралес, який вчиться в школі, а у вільний від навчання час захищає місто від зловмисників. Режисером фільму став Боб Персичетті, а сценаристами – Фил Лорд і Кристофер Міллер.

А ще у мережі з'явився новий трейлер до романтичної комедії "Чого хочуть чоловіки", яка є рімейком популярного фільму "Чого хочуть жінки" з Мелом Гібсоном. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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