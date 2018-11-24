Чого хочуть чоловіки: новий трейлер комедії

У мережі з'явився новий трейлер до романтичної комедії "Чого хочуть чоловіки", яка є рімейком популярного фільму "Чого хочуть жінки" з Мелом Гібсоном. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Paramount Pictures поділилась новим промо до комедії "Чого хочуть чоловіки" (What Men Want) від режисера Адама Шенкмана (Рок на віки, Крок вперед, Татові знову 17). Прем'єра фільму запланована на 11 січня 2019 року.

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Сюжет розгортається навколо спортагента Елі Девіс, яка раптово почала чути думки чоловіків після того, як вдарилась головою. Несподіваний дар не стільки лякає жінку, як допомагає їй змінювати власне життя. Головну роль зіграла Тараджі П. Хенсон (Загадкова історія Бенджаміна Баттона, Думай, як чоловік, Приховані фігури).

Чого хочуть чоловіки: дивитись трейлер онлайн:

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