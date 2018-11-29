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Голос люкс: новий трейлер фільмі з Наталі Портман
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У мережі з'явився новий трейлер фільму "Голос люкс" (VOX LUX), де головну роль зіграла Наталі Портман. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Студія Neon показала новий тизер до стрічки "Голос люкс" (VOX LUX) від режисера Брейді Корбет. Прем'єра стрічки запланована вже на 7 грудня.
Перший трейлер "Голос люкс" дивіться тут
Сюжет розгортається навколо співачки, яка ще в юному віці здобула популярність завдяки пісні, написаній разом зі своєю сестрою під враженнями від моторошної атаки на школу. Щоправда, зараз головній героїні вже 31 рік і її кар'єра та особисте життя у не найкращому стані. Роль зірки зіграла Наталі Портман, а Джуд Лоу – її менеджера. До слова, всі пісні у стрічці – творчість співачки Sia.
Голос люкс: дивитись трейлер онлайн:
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