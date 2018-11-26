З'явився трейлер еротичної драми Після

У мережі вже з'явився і перший офіційний постер фільму Після / feedolist

У мережі показали перший трейлер романтичної драми After (Після).

Офіційний трейлер картини Після з'явився на YouTube-каналі компанії Aviron Pictures. Фільм відразу ж почали порівнювати з популярною стрічкою "50 відтінків сірого".

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Картина знята за мотивами однойменного роману американської письменниці Анни Тодд. 29-річна автор роману не проти таких порівнянь, вона доповнила жарт, назвавши екранізацію свого роману "ванільною версією" популярної стрічки.

З'явився трейлер еротичної драми Після

Крім трейлера, у мережі вже з'явився і перший офіційний постер фільму, на якому є сексуальний напис: "Після першого разу твоє життя вже ніколи не стане колишнім". У фільмі знімалися: Джозефіна Ленгфорд, Піа Міа, Хіро Файнс-Тіффін, Семуель Ларсен, Дженніфер Білз, Інанна Саркіс.

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