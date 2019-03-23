Люди не стають дорослими до 30 років: чому

Люди, старші 18 років, усе ще переживають зміни в мозку / ImgCop.com

Вчені, які досліджують мозок та нервову систему людини, з'ясували, що люди не стають повністю дорослими, доки їм не виповниться 30 років.

В Україні, за законом. людина вважається дорослою з 18 років. Однак вік самого дорослішання є індивідуальним.

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"Твердження про перехід з дитинства в доросле життя, виглядає все більш абсурдним. Це набагато тонший перехід, який відбувається протягом трьох десятиліть. Не існує дитинства, а потім одразу дорослого життя. Люди проходять певний шлях по певній траєкторії", – зазначив професор Пітер Джонс із Кембриджського університету.

За результатами дослідження вчених, люди старші 18 років усе ще переживають зміни в мозку, які можуть впливати на поведінку і роблять їх більш схильними до розвитку психічних розладів. Такий розвиток головного мозку триває приблизно до 30 років.

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