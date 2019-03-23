Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019

Люди не стають дорослими до 30 років: чому

  • 32
Люди, старші 18 років, усе ще переживають зміни в мозку - фото 1
Люди, старші 18 років, усе ще переживають зміни в мозку / ImgCop.com

Вчені, які досліджують мозок та нервову систему людини, з'ясували, що люди не стають повністю дорослими, доки їм не виповниться 30 років.

В Україні, за законом. людина вважається дорослою з 18 років. Однак вік самого дорослішання є індивідуальним.

І ще: 5 соків, які зміцнять ваше здоров'я

"Твердження про перехід з дитинства в доросле життя, виглядає все більш абсурдним. Це набагато тонший перехід, який відбувається протягом трьох десятиліть. Не існує дитинства, а потім одразу дорослого життя. Люди проходять певний шлях по певній траєкторії", – зазначив професор Пітер Джонс із Кембриджського університету.

За результатами дослідження вчених, люди старші 18 років усе ще переживають зміни в мозку, які можуть впливати на поведінку і роблять їх більш схильними до розвитку психічних розладів. Такий розвиток головного мозку триває приблизно до 30 років.

Читайте також: Ця вправа позбавить вас болю у спині

Джерело: bbc
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
  • 20 березня, 19:00
  • 1528
Відпочинок весною: чому варто поїхати в Італію
  • 21 березня, 17:51
  • 506
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1336417
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Наука