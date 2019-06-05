Люди Ікс: Темний Фенікс: чому у фільмі взагалі немає Росомахи

Фільм Люди Ікс: Темний Фенікс (X-Men: Dark Phoenix) стартує в українських кінотеатрах вже 6 червня. Чому у стрічці немає героя Х'ю Джекмана Росомахи - розповів режисер.

ФІльм Люди Ікс: Темний Фенікс (X-Men: Dark Phoenix) виходить у прокат вже з 6 червня, однак його рейтинг значно нижчий, аніж очікувати творці. До того ж, глядачі не так весело прийняли думку про те, що їм покажуть ще раз вже нову історію Джин Грей.

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Тому режисер Саймон Кінберг вирішив розповісти про свої думки щодо стрічки, а також пояснив, чому у ній немає Росомахи. Виявилось, що це не тільки тому, що Х'ю Джекман попрощався з цією роллю після виходу неймовірно крутої картини "Логан" (2017).

Люди Ікс (2000), уривок з фільму:

Кінберг розказав, що Росомаху дійсно можна було додати на кілька секунд у стрічку, але між ним та Джин Грей надто міцний зв'язок, адже вони закохані, а не просто знайомі.

Якщо ви знаєте історію Темного Фенікса, то захочете показати любовну історію Логана та Джин. Але мені здається, що участь Х'ю Джекмана, попри його чудовий вигляд у такому віці, та Софі Тернер виглядало б не дуже правильно. Інші б точно не зрозуміли. Це історія Джин, і я не хотів ризикувати цим, роблячи акцент на інших персонажах, яких обожнюють фанати. Я хотів, щоб це був унікальний досвід у котексті "Людей Ікс", – пояснив він.

Люди Ікс: Темний Фенікс: дивитись трейлер фільму онлайн:

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