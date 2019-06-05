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До зірок: трейлер наукової фантастики з Бредом Піттом

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До зірок: трейлер фільму онлайн - фото 1
До зірок: трейлер фільму онлайн

У мережі з'явився перший офіційний трейлер до науково-фантастичного фільму До зірок (Ad Astra), де головну роль виконав Бред Пітт. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія 20th Century Fox показав перший трейлер до нового науково-фантастичного фільму До зірок (Ad Astra), прем'єра якого запланована вже на 19 вересня.

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Сюжет розповідає про астронавта Роя МакБрайда, який відправляється до зовнішніх країв Сонячної системи, що знайти зниклого батька. Чоловік так і знайшли після місії до Нептуна, яка орієнтувалась на виявлення позаземного інтелекту, тому ця загадка є актуальною.

Головні ролі виконали Бред Пітт, Деде Гарднер, Джеремі КлейнерЮ Джеймс Грей, Ентоні Катагас та інші.

До зірок 2019: дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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