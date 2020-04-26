Люди цих знаків Зодіаку часто обманюють інших

Деякі люди зовсім не бачать нічого поганого у невеликій брехні або прикрашанні правди. Астролог розповіла, які знаки Зодіаку найчастіше можуть обманути спеціально або навіть випадково.

Овен. Цей вогняний знак Зодіаку насправді використовує брехню лише для того, щоб не ускладнювати нікому життя. Найчастіше вони вдаються до обману лише для того, щоб не образити людей. І це варто цінувати, адже їм доволі важко не викласти всю правду в обличчя, як вони роблять зазвичай. Маленька брехня допомагає Овнам створити ілюзію стабільності, тому вони рідко погоджуються повідомити комусь неприємні новини чи встрягати у конфлікти.

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Близнюки. Цей знак постійно живе з внутрішньою боротьбою між двома різними особистостями, тож частенько отримує звання брехуна. Але насправді вони можуть надто швидко змінювати думку й позицію лише через доволі нестабільну натуру, яку й приймають за обман. Але таке звичайне життя Близнюків, і вони не збираються підлаштовуватись під когось.

Леви. Цей гордий та благородний знак не вважає, що йому потрібна брехня для власної ідеалізації. Так думають і його найближчі люди, але насправді це ще ті маніпулятори, які полюбляють прикрасити правду. Все заради власного іміджу та отримання бажаного.

Риби. Ось хто справді не уявляє і дня без брехні, але цьому є доволі просте пояснення: вони настільки великі мрійники, що часто плутають межі власної фантазії і реальності. Звісно ж, бувають і випадки умисного обману, але це трапляється значно рідше. У таких випадках Риби йдуть на брехню, щоб чогось добитись.

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