Ці знаки Зодіаку – переможці по життю

Які знаки Зодіаку йдуть по життю як природжені переможці. Можливо, це ви?

Козеріг здатний досягти приголомшливих перемог, як у справах, так і в особистому житті. Він ніколи не зупиняється, не звертає, і не стримує свої пориви. Прагне піднятися вище, поки не досягне вершини. Перемоги Козерога куються в горнилі неймовірної працьовитості, підкріпленої твердою волею, непохитним характером.

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Стрільцям не доводиться докладати таких зусиль, як Козерогам, щоб стати переможцями. Стрільців відносять до тієї категорії людей, про яких кажуть, що вони народилися в сорочці. Життєлюбний знак, людина-свято, він вірить, що для нього немає нічого неможливого, потрібно лише невелике зусилля, щоб досягти перемоги. Стрільцям часто щастить у лотереях, удачу вони розглядають як належне. Покладаючись на волю випадку, представники цього знака примудряються потрапити "в яблучко" майже не цілячись.

Леви прийшли в цей світ перемагати і наказувати. Сонце веде їх по життю, наділяє твердістю, незламністю, допомагає подолати всі труднощі і, досягнувши мети, просунутися ще далі. Ці природжені лідери не знають спокою, прагнуть дізнатися: що там, на краю землі, і чи можна розсунути горизонти?

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