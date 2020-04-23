Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Ці знаки Зодіаку – переможці по життю

  • 21
Леви прийшли в цей світ перемагати - фото 1
Леви прийшли в цей світ перемагати / speakingtree

Які знаки Зодіаку йдуть по життю як природжені переможці. Можливо, це ви?

Козеріг здатний досягти приголомшливих перемог, як у справах, так і в особистому житті. Він ніколи не зупиняється, не звертає, і не стримує свої пориви. Прагне піднятися вище, поки не досягне вершини. Перемоги Козерога куються в горнилі неймовірної працьовитості, підкріпленої твердою волею, непохитним характером.

І ще: Кому зі знаків Зодіаку найбільше поталанить у травні

Стрільцям не доводиться докладати таких зусиль, як Козерогам, щоб стати переможцями. Стрільців відносять до тієї категорії людей, про яких кажуть, що вони народилися в сорочці. Життєлюбний знак, людина-свято, він вірить, що для нього немає нічого неможливого, потрібно лише невелике зусилля, щоб досягти перемоги. Стрільцям часто щастить у лотереях, удачу вони розглядають як належне. Покладаючись на волю випадку, представники цього знака примудряються потрапити "в яблучко" майже не цілячись.

Леви прийшли в цей світ перемагати і наказувати. Сонце веде їх по життю, наділяє твердістю, незламністю, допомагає подолати всі труднощі і, досягнувши мети, просунутися ще далі. Ці природжені лідери не знають спокою, прагнуть дізнатися: що там, на краю землі, і чи можна розсунути горизонти?

Читайте також: Гороскоп на 24 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: speakingtree
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 1898
Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)
  • 19 квітня, 17:25
  • 2360
Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята
  • 21 квітня, 14:00
  • 193
Загрузка...
Новини