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Три знаки Зодіаку, з якими несолодко у шлюбі

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Знаки Зодіаку, з якими нелегко у стосунках - фото 1
Знаки Зодіаку, з якими нелегко у стосунках

Деякі люди мають дуже нелегкий характер, що впливає на комфорт у стосунках. Астрологи розповіли, з якими знаками Зодіаку найважче жити у шлюбі.

Діви. З ними доволі складно налагодити стосунки, адже від них можна очікувати будь-чого. Тим більше, коли вони не в гуморі, то краще тікати якомога далі. В такі моменти Дівам байдуже, що поряд з ними дорогі люди, тож вони можуть не підбирати слів.

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Близнюки. Ще один зовсім не стабільний знак Зодіаку, який не уявляє стосунків без пристрасті та пригод. Тому серйозні наміри частенько їх відлякують, а шлюб не серед основних пріоритетів. Зате з Близнюками ніколи не нудно.

Знаки Зодіаку, з якими нелегко у стосунках - фото 399569
Знаки Зодіаку, з якими нелегко у стосунках

Скорпіони. Люди цього знаку Зодіаку не люблять ділитись внутрішніми переживаннями, тому ховають їх за сімома замками. Скорпіони не хочуть показувати свою вразливість та темперамент, вдаючи з себе кращих людей. Однак рано чи пізно гордовитий та нахабний характер показує себе, тож другій половинці зовсім нелегко.

Знаки Зодіаку, з якими нелегко у стосунках - фото 399568
Знаки Зодіаку, з якими нелегко у стосунках

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Джерело: slovofraza
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