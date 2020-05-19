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Названа безпечна кількість солі для організму людини
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Пропонуємо ознайомитися з причинами високого споживання солі, а також рекомендаціями щодо її зменшення.
"Велика частина цієї солі не додається під час приготування їжі або навіть за столом, а ховається в готових і оброблених продуктах, легко перевищуючи допустиму межу", – заявляє Габріель Екстін, дієтолог і фізіолог.
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Частково проблема полягає в тому, що оцінити рівень споживання нелегко, а підрахувати практично неможливо. Люди навіть не підозрюють, що їдять занадто багато солі, бо продукти можуть не мати занадто солоного смаку.
Як занадто солона їжа впливає на організм
Високе споживання солі порушує регуляцію солі і води в організмі, а з часом викликає високий кров'яний тиск, який може привести до хвороб серця, інсультів і захворювань нирок. Навіть якщо зараз ви почуваєте себе добре, високе споживання солі обов'язково викличе підвищення артеріального тиску з віком.
Однак варто зазначити, що людське тіло неймовірно ефективно утримує сіль. В результаті потрібно всього лише 1,5 г солі на день, а цю кількість легко отримати, з огляду на сучасне харчування.
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